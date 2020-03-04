Коали в Австралії - під загрозою зникнення

Природоохоронні групи закликають визнати коал видом, що знаходиться під загрозою зникнення в Австралії внаслідок зменшення їхньої популяції на дві третини за останні 20 років.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на звіт Міжнародного фонду захисту тварин.

«Ймовірно близько 5 тис. коал у штаті Новий Південний Уельс (Австралія — ред.) загинули під час лісових пожеж, а їхня загальна кількість зменшилася на дві третини менш ніж за 20 років», — йдеться у повідомленні.

У звіті було розглянуто, як пожежі в семи регіонах Австралії вплинули на коал, які вже й так потерпали через зміни клімату, посухи, середовища існування.

Фонд досліджував зменшення чисельності коал упродовж трьох поколінь — близько 18 років, включаючи також вплив лісових пожеж з 1 жовтня 2019 до 10 січня 2020 року.

За їхніми оцінками, втрати складають від 29% до 67%. Планується провести подальший аналіз, який буде включати період пожеж до 10 лютого.

Своєю чергою, групи із питань захисту довкілля вимагають внести коал до переліку видів тварин, що знаходяться під загрозою вимирання.

Відновлення популяції цих тварин доволі складний та довготривалий процес, оскільки самка здатна народити лише одне дитинча за рік.

Також існує проблема знищених евкаліптових лісів, які для коал слугують природним середовищем проживання, так і незамінним продуктом харчування, внаслідок пожеж.

Як повідомляв Укрінформ, в Австралії з вересня 2019 року до середини січня 2020-го тривали масштабні лісові пожежі. У результаті стихійного лиха загинули щонайменше 24 людини, зруйновано близько 1500 будинків та вигоріло 5,2 млн гектарів землі. Внаслідок лісових пожеж вже загинули понад мільярд тварин. Після цього австралійські метеорологи зафіксували найбільші зливи на континенті протягом останніх майже 20 років.