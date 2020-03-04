Визначили претендентів на грант Президента в галузі кіно

Експертна комісія Держкіно обрала претендентів на грант Президента у галузі кінематографії в 2020 році.

Як повідомляє пресслужба Держкіно, засідання Експертної комісії відбулося 2 березня.

“На розгляд було подано заявки та документи від 46 претендентів на одержання грантів... На конкурсній основі було прийнято рішення підтримати чотирьох претендентів на одержання трьох грантів Президента України для створення і реалізації творчих проєктів у галузі кінематографії у 2020 році”, - йдеться у повідомленні.

Претендентами є:

Олексій Олексійович Смоляр, режисер – створення неігрового фільму “Янголи/Дачі” на базі ТОВ “Відеосторітеллінг Продакшн” розмір фінансування – 997 534,34 грн;

Корній Олександрович Грицюк, режисер – створення неігрового фільму “ЄвроДонбас” на базі ТОВ “435 ФІЛМС” розмір фінансування – 1 351 164,20 грн;

Тетяна Олександрівна Дородніцина, Андрій Володимирович Литвиненко, режисери – створення неігрового фільму “Де собака заритий?” на базі ФОП “Яковіцька О.П.” розмір фінансування – 937 132 грн.

Як зазначається, підтримані Експертною комісією кандидатури претендентів має розглянути колегія Міністерства культури, молоді та спорту України.

Відповідно до Указу Президента від 6 лютого 1999 року Держкіно щорічно обирає претендентів на здобуття грантів Президента України у галузі кінематографії. Мета конкурсу – надання державної фінансової підтримки молодим кінематографістам для створення і реалізації соціально значущих творчих проєктів.