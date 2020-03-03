3 березня: народний календар і астровісник

Чи продав березень кожуха, що віщує хмарність, а що — сонце і відмовляємося від спокусливих пропозицій і тістечок.

Наші пращури колись вважали, що цього дня Ярило — древній міфічний персонаж, якого пов’язували з сонцем і родючістю, брався за плуга й борону й ступав на землю. Тому селяни чи не востаннє оглядали інвентар. А ще цього дня вшановували пташку вівсянку – одну з найперших перелітних пташок, що віщувала справжнє весняне тепло. Навіть вівсяне печиво пекли, яке називалося вівсяниками. Березень був особливим місяцем. Він, як мовиться в народі, й усміхнеться, і заплаче, й ошкіриться крутим норовом. Недарма про його конозисту й непередбачливу вдачу кажуть: у березня жіночий характер, бо вночі тріщить, а вдень плющить. Та що б там не було, весна в березні бере своє. Тому інша народна мудрість стверджує: «У березні кожух і без ґудзиків теплий». А ще про перший весняний місяць казали: «Березень березовим віником зиму вимітає, а весну в гості запрошує», «Березень у зими кожуха купив, а на третій день продав», або: «Місяць березень за один день сімох жінок міняє». Якщо о полудні цього дня буде видко сонце — весна буде рання; коли ж заметіль — цілий тиждень триватиме негода. Хмарність віщувала добрий урожай. Сподіваймося!

Іменинники нині Лев, Володимир.

9-10 місячні дні, Місяць у Близнюках. Розум дискутуватиме з почуттями, останні ще “баламутимуть воду”, але “близнюківський” Місяць допоможе сфокусуватися на головному, відділити зерна від полови, увімкнути логіку. Намагайтеся утриматися від надмірного спілкування, а тим більш пліток. Комусь цього тижня критично не вистачатиме грошей, комусь — душевного тепла і любові. Опирайтеся будь-яким нав’язливим, нехай і яскравим бажанням, а також намагайтеся бути об’єктивними. Можливі обмани, сумнівні пропозиції та втіхи, які закінчаться зовсім невтішно. Їжа повинна бути проста й легка. Виключіть із раціону тістечка й солодкі ненатуральні напої.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1929 році: -20,8, а найтеплішим у 1995 – +11,9.