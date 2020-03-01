Український ресторан - у п’ятірці найромантичніших місць для побачень у Варшаві

Ресторан української кухні “Канапа” у Варшаві потрапив до п’ятірки найромантичніших місць для побачень за версією польського журналу Vogue.

Як зазначає видання, ресторан “Канапа” є візитівкою сучасної української кухні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми зацікавлені у збереженні традицій, але і хочемо трохи додати сучасності. У нас прекрасні продукти, які ми купуємо у найкращих локальних виробників. У нас також фантастична і багата історія, завдяки чому наша національна кухня є дуже різнорідною”, - цитує ЗМІ власника ресторану, українського ресторатора Дмитра Борисова.

Як зазначає видання, “Канапа” є ідеальним місцем для побачення, адже розміщується у прекрасній довоєнній віллі, запроєктованій для своєї сім’ї польським архітектором Феліксом Сєдляновським, дружина якого Інна була українкою. У ресторані столики розміщені на різних рівнях та в різних кімнатах, на стінах висять гарні картини.

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Як зазначається, у меню можна побачити різні страви української кухні, найвідоміші з яких - чорні вареники з судаком, місцеві устриці чи чорноморські раки, або хіт Інстаграму – cвічки, які можна їсти.