До 150-річчя від дня народження Лесі Українки видадуть повне зібрання її творів

З нагоди 150-річчя від дня народження Лесі Українки, яке відзначатиметься 25 лютого 2021 року, Український інститут книги планує запустити амбітний проєкт видання повного зібрання її творів.

Про це розповіла директорка Українського інституту книги Олександра Коваль, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Це проєкт “14 томів до Лесиного ювілею”. Хоча поки що невідомо, скільки їх буде точно. Йдеться про наукове видання повного зібрання творів. На текстологічну підготовку цього видання буквально за кілька днів буде оголошено конкурс Міністерством культури, молоді і спорту. Буде обрана інституція, відповідальна за підготовку цих текстів”, - заявила Коваль.

За її словами, коли тексти будуть готові, та права на їх використання передадуть державі, буде оголошено тендер на друк видання.

“На цей проєкт є повне фінансування. Питання полягає в накладі книжок, який держава має закупити для бібліотек. Але ми ще будемо мати це зібрання на нашій цифровій платформі”, - пояснила директорка УІК.

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Вона уточнила, що в Україні діє приблизно 13 тисяч бібліотек, з них 10 тисяч - у селах.

“Що мене турбує з ювілеєм Лесі Українки - це те, що держава зараз не підтримує жодних інших видань, присвячених їй. І ми не побачимо ні коміксів за творами Лесі Українки, ні її біографій. Поки що в планах Інституту нам такого не затвердили”, - поінформувала Коваль.