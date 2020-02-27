Вийшов трейлер фентезі “Таємничий сад”

Компанія "Вольга Україна" презентує офіційний трейлер пригодницького фільму “Таємничий сад”/ The Secret Garden, що вийде у широкий прокат 7 травня.

Як повідомляє дистриб’ютор на Facebook, трейлер можна переглянути тут.

"Фільм "Таємничий сад" створювала зіркова команда під керівництвом продюсера Девіда Хеймана (продюсера франшиз "Гаррі Поттер", "Пригоди Паддінгтона"). В ролях - лауреат премії "Оскар" Колін Ферт, лауреат премії BAFTA Джулі Волтерс та Діксі Егерікс . Режисер стрічки - володар трьох премій Британської кіноакадемії Марк Маден. Сценарист - лауреат премії BAFTA Джек Торн. Композитор - лауреат премії "Оскар" Даріо Маріанеллі. За костюми відповідала Мішель Клептон, відома роботою над шоу “Гра престолів” та “Корона”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, продюсер Девід Хейман підготував нову екранізацію відомого бестселера Френсіс Ходжсон Бернетт “Таємничий сад”. Популярний роман вже неодноразово привертав увагу кінематографістів, проте цього разу стрічка вирізнятиметься неймовірною комп’ютерною графікою та новим підходом до адаптації.

За сюжетом, дівчинка-сирота Мері Леннокс переїздить до маєтку свого дядька Арчибальда Крейвена. Одного разу Мері знаходить за високим парканом фантастичний сад із пальмами, яскравими квітами та екзотичними птахами. Разом із друзями вона має розкрити таємницю цього дивовижного місця.