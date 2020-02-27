Маколей Калкін з’явиться у новому сезоні “Американської історії жахів”

Голлівудський актор Маколей Калкін з’явиться у десятому сезоні серіалу «Американська історія жахів».

Про це повідомив один з творців серіалу Раян Мерфі, опублікувавши в Instagram відповідний ролик.

Окрім Калкіна, у новому сезоні знімуться Кеті Бейтс, Леслі Гроссман, Біллі Лурд, Адіна Портер, Лілі Рейб, Анжеліка Росс та Фінн Віттрок.

Головні ролі у десятому сезоні також зіграють Сара Полсон та Еван Пітерс.

3 серпня 2018 року стало відомо, що серіал «Американська історія жахів» продовжили на 10 сезон. Він вийде вже цього року. Однак точна дата прем’єри і сюжет поки невідомі.