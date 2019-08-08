Зірка “Один вдома” пожартував про римейк фільму

Американський актор Маколей Калкін показав як буде виглядати римейк легендарного фільму “Один вдома”.

Про це він написав у Twitter.

“Ось так насправді буде виглядати римейк “Один вдома”, - написав Калкін.

На опублікованому фото актор сидить у трусах із ноутбуком на дивані та їсть із тарілки перед екраном.

Він також закликав компанію The Walt Disney Company зателефонувати йому, адже він готовий до зйомок.

Раніше американська компанія The Walt Disney Company заявила, що зніме римейк легендарного фільму “Один вдома” для свого сервісу для стріма Disney+.

Як відомо, стрічка “Один вдома” з американським актором Маколеєм Калкіном у головній ролі була випущена в 1990 році. Фільм вважається класикою в кіноіндустрії, адже його досі щороку показують у багатьох країнах світу, зокрема й в Україні, в період Різдва.