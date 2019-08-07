Disney зніме рімейк “Один вдома”

Американська компанія "The Walt Disney Company" зніме рімейк легендарного фільму “Один вдома” для свого сервісу для стріма Disney+.

Про це повідомляє BBC.

“Disney анонсував, що зніме рімейк “Один вдома” для власного нового сервісу для стріму”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сервіс для стріму компанії, під назвою Disney+, буде запущений у США у листопаді.

Його поява також очікується у Великій Британії, проте, вже наступного року.

Як відомо, стрічка “Один вдома” з американським актором Маколеєм Калкіном у головній ролі був випущений у 1990 році. Фільм вважається класикою в кіноіндустрії, адже його досі щороку показують у багатьох країнах світу, зокрема й в Україні, в період Різдва.