27 лютого: народний календар і астровісник

Нині широкий четвер; за кого піднімати тости, як москаль вареники куштував і кого буцне Овен.

Четвертий день Сиропусного тижня подекуди називали “широким” четвергом. Цього дня жінки, зібравшись у товариство, піднімали тости за те, “щоби телята водились”, “курчата лупились”, “яйця не бились”, а “молодята любились”. Також українки в цей день намагалися не прясти, аби “масло не гіркло”. А ще співали: “Масляна, воротися, - До Великодня простягнися, Від Великодня до Петра, а від Петра та до тепла...”

Звісно, що люд продовжував ласували всілякими смаколиками, налягаючи на вареники, пампушки, налисники, млинці, вертути, плачинди та інші вироби з тіста. Тому сьогодні знову згадаємо про вареники! “Поставили москаля на постой. От господиня наварила вареників — звісно, хамінок перепалось швендяючи, треба підгодувать. Покуштував москаль — смашне: “Ай-да, вкусно!” каже, “а как іх зовут?” - а він їх зроду и в вічі не бачив, й які вони... А хазяїн — може чим заклопотаний був, а може й сердитий на того люциперового москаля, промовив: “Жери мовчки!” “Гм, інтєрєсно!” дума москаль... На другий день вареників нема, на третій теж — не щодня ж коту масниця. “А што ж”, пита москаль, “нєту жеримовчіков?” Цю бувальщину записав відомий український етнограф Матвій Номис наприкінці ХІХ століття.

Якщо день сьогодні сонячний – літо буде гарне й гоже, але морози триватимуть. Коли ж похмуро й іде сніг – до дощового літа.

Іменинники сьогодні Авксентій, Кирило, Михайло.

5 місячний день. На цьому тижні серед щасливчиків долі будуть Риби і Козероги, Тільці та Скорпіони. Пам’ятайте про ретроградний Меркурій, який дещо гальмуватиме певні справи і ситуації. Головне — не нервувати, не кидатися в крайнощі та апелювати до розуму (звісно, якщо він є). Організаторський талант сьогодні особливо яскравий і діяльний, але, зважаючи на емоційність і імпульсивність Овна, не надто напосідайте на більш інертних і апатичних представників зодіакального братства. День обіцяє бути сповненим різноманітними суперечливими подіями і емоційними настроями.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1928 році: -22,7 а найтеплішим у 2008 – +15,8.