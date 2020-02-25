Просто "будь леді" - відео про щоденний тиск на жінок підкорює мережу

Журнал Girls Girls Girls випустив відео про тиск, якому щодня піддаються жінки із Синтією Ніксон у головній ролі.

"Будь леді", - кажуть вони. Твоя спідниця занадто коротка. Твоя сорочка занадто вульгарна. Твої штани занадто тісні. Не показуй стільки тіла. Не показуй стегна. Не показуй груди. Не показуй своїх плечей. Приховай. Залиш щось уяві.

Не будь занадто товстою. Не будь занадто худою. Набери вагу. Схудни. Перестань їсти так багато. Не їж занадто швидко. Замовляй салат. Не їж вуглеводи. Тобі треба скинути вагу. Сідай на дієту. Боже, ти як скелет. Чому б тобі просто не поїсти? Ти наче хвора. З’їж бургер. Чоловіки люблять жінок з м’ясом на кістках. Будь граційною. Будь маленькою. Будь витонченою. Будь жіночною.

"Будь леді", - кажуть вони. Прибери волосся на тілі. Поголи ноги. Поголи пахви. Поголи бікіні. Віск для обличчя. Віск для рук. Нафарбуй брови. Позбався вусів. Освітли шкіру. Засмагни. Позбудься своїх шрамів. Прикрий свої розтяжки. Підтягни животик. Виглядай природно. Будь собою. Будь справжньою. Будь упевненою. Ти занадто стараєшся. Ти перестаралася. Чоловіки не люблять дівчат, які надто стараються.

"Будь леді," - кажуть вони. Не говори занадто голосно. Не говори занадто багато.Не будь наляканою. Чому ти така нещасна? Не будь сукою. Не будь такою нахабною. Не будь такою емоційною, не плач, не кричи, не лайся.

Ти колись станеш доброю дружиною. Візьмеш його прізвище. Ти змінила своє ім'я? Божевільна феміністка. Народи йому дітей. Ти не хочеш дітей? Колись захочеш. Ти зміниш свою думку.

Не ходи сама вулицями. Не пускай бісиків. Не виглядай доступною. Не привертай уваги. Не запізнюйся. Не всміхайтеся незнайомцям. Не виходь уночі. Нікому не довіряй. Не кажи "так". Не кажи "ні".

Просто "будь леді", - кажуть вони.