26 лютого: народний календар і астровісник

Сьогодні Попільна середа; перше вітання Великому посту, долучаємося до ласунок і уникаймо швидких висновків.

У християн західного обряду сьогодні Попільна середа, початок Великого посту, який зазвичай триває 45, а в високосний рік — 46 днів, і завершується Великоднем. Прикметно, що в християн східного обряду два дні цієї Сирної седмиці — середа і п’ятниця — стоять окремо — вони вже цілком “великопісні”: в ці дні не здійснюється літургія і весь порядок служби має певні особливості, що стосуються Посту. В середу на вечірній співається дивовижно прекрасна стихира, своєрідне вітання Посту: «Возсія весна пісна, цвіт покаяння, очистимо ж бо себе, браття, від усілякого зла, Світлодавцю співаючи: Слава Тобі, Єдиний Людинолюбче!» Також у середу і п’ятницю Сирної седмиці вперше читається покаянна молитва Єфрема Сиріна “Господи і Владико життя мого...”, яку можна назвати серцевиною всього Великого посту і яка читається впродовж усього посту аж до Великої середи.

Церква цього дня згадує преподобних Зою і Фотинію, а ще в нас третій день Масниць, який називали «знобами-бабами», або «ласунками». Вважалося, що сьогодні можна їсти стільки, скільки влізе, або, як казали в народі, «скільки разів собака хвостом махне».

Іменинниці сьогодні Зоя і Світлана.

4 місячний день. Місяць в Овні, його (Місяця) видимість складатиме 7 відсотків. Уникайте швидких рішень і швидких висновків. Існує загроза надовго загрузнути у здавалося б простій ситуації. Ідеальний час для збору, накопичення й обробки інформації, аналізу фінансових справ, виявлення та усунення слабких сторін. Будьте уважними до спокус та до того, що і як кажете. В ці дні загострюються сентиментальність, емоційність, чутливість. Їжа повинна бути достатньо поживною, але не жирною. Чудово діятимуть на організм трав’яні чаї з м’яти, меліси, ромашки. Активною є шия і голосові зв’язки. Не забувайте про прогулянку.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1898 році – -19,5 а найтеплішим у 1990 - +17,3.