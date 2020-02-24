У Вінниці стартував фестиваль патріотичної пісні імені Максима Шимка

У Вінниці розпочався міський фестиваль української патріотичної пісні імені Героя України Максима Шимка.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила начальник департаменту освіти Вінницької міської ради Оксана Яценко.

«Цими днями ми відзначали сумні і героїчні події Революції Гідності і згадували патріотів, які загинули на Майдані. Один із них – наш земляк Герой України Максим Шимко. На його честь та усіх загиблих майданівців уже вдруге проводимо у Вінниці міський фестиваль української патріотичної пісні імені Героя України Максима Шимка. Покладаємо на фестиваль завдання популяризації української патріотичної пісні, розвитку творчо обдарованої молоді міста та формування почуття шанобливого ставлення до України та подвигу Героїв Небесної сотні», - каже Яценко.

За її словами, участь у фестивалі беруть учні загальноосвітніх шкіл міста та позашкільних закладів.

Під час проведення фестивалю його учасники та гості мають можливість відвідати дві тематичні виставки - особистих речей та фотографій Максима Шимка та «Українське військо: 1917-1921 років» від Українського інституту національної пам’яті.

Організатори запросили стати почесною гостею фестивалю матір загиблого Героя України Зою Кузьменко, серед глядачів - учасники АТО/ООС, учні закладів загальної середньої освіти Вінниці та учні комунального закладу «Байраківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Максима Шимка» Немирівської міської ради Вінницької області.

Максим Шимко – учасник Революції Гідності, Герой Небесної сотні. За громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння українському народу, виявлені під час Революції Гідності, Указом Президента України № 890/2014 від 21 листопада 2014 року Максиму Шимку було присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” (посмертно).