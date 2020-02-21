У Вінниці у п’ятницю розпочався зимовий Міжнародний фестиваль ленд-арту "Міфогенез".

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив куратор проєкту – голова ГО «Лабораторія актуальної творчості» Олександр Нікітюк.

«Наш фестиваль розпочався сьогодні з урочистого старту «Міфогенезу-2020» та презентації виставки робіт, створених його учасниками в межах попереднього фестивалю у 2019 р. Ще одна тематична складова презентаційної частини проєкту - лекція про фестиваль мистецтва довкілля в місті Запоріжжя «Хортиця». А вже завтра учасники фесту вирушать у Немирівський район і упродовж двох днів творитимуть на території стародавнього скіфського городища», - повідомив Нікітюк.

У Вінниці проходить Міжнародний фестиваль ленд-арту "Міфогенез"/Фото: Олеся Шуткевич/газета "День"

За його словами, цьогоріч у проєкті беруть участь близько пів сотні митців: з п’яти міст України та Австрії. Головною концепцією проєкту залишається створення, продукування новітнього «міфу» - об’єкти ленд-арту мають візуалізувати відчуття сучасності через художній образ. Результатом має стати виникнення дискурсивного поля між глядачем і створеним художниками новим міфологічним простором.

Особливість land-art, як напрямку і форми сучасного мистецтва, в інтимності творчого процесу. Художники взаємодіють з середовищем не публічно, до глядача проєкти land-art доходять лише у вигляді виставок, складених з фото і відео документації, як результату.

З відзнятих у ході «Міфогенезу» матеріалів буде сформована експозиція для презентації протягом 2020 року в містах України та за кордоном.