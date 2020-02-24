Українці починають святкувати Масницю

Сьогодні розпочинається Масниця, або Сиропусний тиждень – останній тиждень перед Великим постом.

Про це повідомляє Укрінформ.

Назва "Масниця" пов’язана з тим, що в тиждень перед Великим постом з раціону харчування виключалися м’ясні продукти, натомість молочні – молоко, масло, сметану, а також і яйця, ще можна було вживати.

Відомо, що Масницю святкували в Україні ще в дохристиянські часи, й вона була присвячена шануванню Сонця. З запровадженням християнства всі язичницькі звичаї поступово викорінювалися, однак традиція святкувати Масницю залишилася. Цей останній перед Великим постом тиждень мав кілька назв – Масляна, Сиропусний тиждень, Пущення, Загальниця, Ніжкові заговини, Колодій тощо. Основною обрядовою стравою Пущення в українців були вареники з сиром, які вживалися з маслом чи сметаною. Виготовляли також гречані млинці, заправлені смальцем.

Загалом Масниця вважалася жіночим святом, хоч участь у ньому могли брати й чоловіки. У цей час широко практикувалися й погостини. Жінки, зібравшись у гурти, відзначали у понеділок "початок Масної".