Сьогодні фінал нацвідбору на Євробачення: де дивитися та як голосувати

22 лютого, о 19:00 у київському Палаці культури КПІ відбудеться фінал національного відбору представника від України на “Євробачення-2020”, на якому судді й глядачі спільними зусиллями мають обрати переможця.

Про це повідомляє Суспільне мовлення.

“У фіналі вийдуть на сцену шестеро учасників нацвідбору - по три переможці з першого і другого півфіналів. Вони виступлять у такому порядку: 1) Krutь із піснею “99”, 2) Jerry Heil із піснею Vegan, 3) Gо-A з піснею “Соловей”, 4) David Axelrod із піснею Horizon, 5) Khayat із піснею Callforlove і 6) Tvorchi з піснею Bonfire. Судді і глядачі спільними зусиллями мають обрати переможця.”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, фінал нацвідбору наживо транслюватимуть на телеканалах, радіо і діджитал-платформах.

Де дивитися і слухати

Телебачення: “UA: Перший”, “UA: Культура”, СТБ. Філії Суспільного покажуть повтор у неділю, 23 лютого, о 19:55.

Радіо: Перший канал “Українського радіо”, Радіо “Промінь”.

Діджитал: Сайти телеканалів “UA: Першого”, “UA: Культура”, СТБ і “UA: Євробачення”; Facebook-сторінки “UA: Євробачення”, “UA: Перший”, Суспільне мовлення, СТБ; YouTube-канал “UA: Першого” та СТБ; Мобільні додатки suspilne.tv і suspilne.radio

Як голосувати

Ведучий нацвідбору Сергій Притула повідомлятиме в прямому ефірі телеканалів СТБ та “UA: Перший” про правила та час відкриття і закриття ліній для голосування. Голос за улюбленого виконавця з одного номера можна віддати лише раз!

Голосувати можна

За допомогою SMS на номер 7766 (з кодом у тексті повідомлення від “1” до “6”). Вартість SMS становить для всіх операторів 0,94 грн, лише у “ТриМоб” (ТМ 3Mob) 0,25 грн. Голосувати можна з одного номера лише раз. Зараховується перше повідомлення. Якщо з того ж номера надійдуть ще SMS-повідомлення, їх не зарахують автоматично, проте гроші знімуть.

У додатку Teleportal в розділі “Голосування”, перед тим успішно пройшовши верифікацію за номером мобільного телефону. Додаток потрібно завантажити, і краще це зробити до фіналу чи під час шоу. Інакше під час відкритих ліній можуть виникнути труднощі з завантаженням. У Teleportal після голосування приходить відео з подякою від артиста, за якого віддали голос. Це безкоштовно.

Результати голосування глядачів (50%) і суддів (50%) додадуть і за підсумками сформують рейтингову таблицю. Якщо два або більше учасників наберуть однакову кількість балів, то перевагу матиме той, за кого проголосувало більше глядачів.

Хто, крім фіналістів, виступить у фіналі нацвідбору

Після того, як виступлять фіналісти і будуть відкриті лінії для голосування, у фіналі нацвідбору виступлять троє представників від України на “Євробаченні” в різні роки:

Джамала - переможниця “Євробачення-2016”, яка привезла конкурс у Київ у 2017 році. Співачка виконала авторську пісню “1944”, присвячену депортації кримськотатарського народу, зокрема її бабусі. З 2017-го до 2019 року Джамала була в журі нацвідбору учасника на “Євробачення”.

Андрій Данилко – член журі нацвідбору п’ятий раз поспіль, виступить у своєму образі Вєрки Сердючки. У 2007 році він посів друге місце на конкурсі “Євробачення” з піснею Dancing Lasha Tumbai. Вєрка Сердючка після участі у конкурсі є найчастішим гостем “Євробачення”.

Тіна Кароль – член журі, у 2006 році вона представляла Україну на пісенному конкурсі “Євробачення” з піснею Show Me Your Love і посіла сьоме місце.

8 лютого у першому півфіналі нацвідбору перемогли Jerry Heil з піснею Vegan (13 балів, з яких 7 балів від журі, 6 дали глядачі), гурт Gо-A з піснею “Соловей” (13 балів, з яких 6 балів дали судді і 7 балів -глядачі) і Krutь з піснею “99” (16 балів; і судді, і глядачі дали по 8 балів).

15 лютого у другому півфіналі нацвідбору переміг гурт Tvorchi з піснею Bonfire (по 8 балів від суддів і глядачів), співак Khayat з піснею Call for love (по 7 балів від суддів і глядачів) і співак David Axelrod з піснею Horizon (6 балів від суддів, 5 балів від глядачів).

“UA: Перший” та СТБ проводитимуть разом нацвідбір на “Євробачення” до 2021 року.

У 2020 році музичний продюсер національного відбору - Руслан Квінта. Ведучий прямих ефірів - Сергій Притула. Креативна продюсер - Наталя Франчук. Члени журі - Андрій Данилко, Тіна Кароль та Віталій Дроздов.

“Євробачення-2020” відбудеться 12, 14 та 16 травня 2020 року в Роттердамі, Нідерланди. Фінансову підтримку переможцю національного відбору у 2020 році під час підготовки, поїздки й перебування на конкурсі надає Суспільне мовлення. Витрати, пов’язані з кастингом і телевізійною частиною національного відбору, бере на себе телеканал СТБ.