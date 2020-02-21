Харківська школярка віддала своє волосся на перуку для хворої дитини

Харківська школярка Емілія віддала своє волосся на створення спеціальної медичної “перуки” для хворої дитини, яка втратила волосся.

Про це бабуся Емілії - лікарка за фахом Кіра Джафарова - написала у Facebook.

"Сьогодні Емілія віддала своє волосся. Для того, щоб оцінити значущість її вчинку, необхідно знати, що 147 мільйонів людей на Землі страждають на гніздову алопецію, тобто - повну втрату волосся. Серед них є діти, котрі відчувають неймовірні психологічні страждання", - написала Кіра Джафарова.

За її словами, одного разу Емілія жартома сказала, що могла б поділитися своїм волоссям з дівчинкою, у якої їх немає. Також бабуся додала, що Емілія зростає в сім’ї лікарів, в якій заведено займатися благодійністю: наприклад, віддати заощадження, щоб забезпечити дитину із вродженою вадою серця витратними матеріалами для операції.

20 лютого, йдеться у повідомленні, до Харкова прилетіли фахівці з італійської компанії Cesare Ragazzi Laboratories, щоб правильно зрізати волосся Емілії. Протягом кількох місяців вони будуть створювати систему заміщення волосся конкретній дитині, а потім знову приїдуть, щоб зробити естетичне протезування дівчинці, яка про це мріє.

Гніздова алопеція — автоімунне захворювання, що супроводжується частковою або повною втратою волосся. Системи заміщення волосся дозволяють таким хворим відмовитися від використання перук. Також вони полегшують соціальну адаптацію людини та повернення до активного способу життя.

Фото: Кіра Джафарова