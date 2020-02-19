У Голлівуді застрелили репера

Чорношкірий співак у стилі реп під псевдонімом Поп Смоук був застрелений в ніч на 19 лютого в Голлівуді, штат Каліфорнія, США.

Про це повідомив американський центральний телеканал ABC News.

"Репер Поп Смоук, перспективний артист, народжений у Брукліні, був застрелений у середу на Голлівудському пагорбі в штаті Каліфорнія", - зазначає телеканал із посиланням на інформацію правоохоронців та рідних музиканта.

Як повідомили свідки, інцидент стався в будинку, де жив репер, куди вдерлися багато підозрюваних, зокрема і в чорних масках. Поп Смоук отримав вогнепальне поранення, від якого помер у лікарні.

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Місцева влада поки офіційно не коментує можливі причини й мотивацію нападу. Однак, за інформацією джерел у правоохоронних органах, детективи пов'язують інцидент з бандою, до якої був причетний співак.

Зараз слідчі опрацьовують, у тому числі версію, пов'язану із затриманням артиста в Брукліні минулого року після того, як він нібито викрав Ролс-Ройс для зйомок музичного кліпу в Каліфорнії.