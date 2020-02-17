Жадан і проєкт “BaraBooka” оголосили конкурс для школярів

Благодійний фонд Сергія Жадана та проєкт підтримки дитячого читання «BaraBooka» оголосили конкурс відгуків на книги українських авторів серед школярів «Читай-пиши».

Про це повідомляється на сайті Харківської ОДА.

«Конкурс оголошено для школярів Луганської, Донецької, а з цього року - і Харківської областей. Переможці потраплять на Міжнародний фестиваль «Книжковий арсенал», отримають поради від відомих письменників та сертифікати на придбання нових книжок», - йдеться у повідомленні.

Конкурс проводить другий рік. Цього року організатори закликають подавати не лише текстові, а й відеорецензії. Для відгуку школярі можуть обрати будь-яку книгу українською мовою, але перевагу журі надаватиме рецензіям на твори сучасних українських авторів.

Надіслати роботи можна до 1 квітня. Переможців визначатимуть у двох вікових групах: 10-13, 14-17 років та у двох номінаціях: текстові та відеорецензії.

Оголосять їх після 20 квітня, а нагородять під час «Книжкового арсеналу» в Києві. Організує поїздку переможців з їх учителями або батьками БФ Сергія Жадана за підтримки фонду «Ukraine charity».

Видавці подарують 12 переможцям сертифікати. Ті, хто посяде перші місця, отримають планшети, 2 і 3 місця – фотокамери миттєвого друку. Книжки від видавництв-партнерів також отримають 60 фіналістів конкурсу.

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Як і того річ, організатори запросять школярів і викладачів у різних містах на зустрічі з українськими письменниками та критиками. Відбудеться тур за фінансової підтримки Українського інституту книги.

Минулого року на конкурс надійшло понад 400 рецензій. Більшість із них були написані на книжки, які діти читають поза шкільною програмою і в яких ідеться про сучасне життя, зазначають організатори.