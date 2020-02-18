18 лютого: народний календар і астровісник

Сьогодні святої Агати; визираємо перших перелітних птахів і що очікувати від взаємодії Місяця з Марсом.

Сьогодні святителя Феодосія Чернігівського і мучениці Агафії. Остання – одна з найбільш відомих і уславлених ранньохристиянських святих. Вона загинула мученицькою смертю в Катанії на Сицилії під час гонінь на християн за правління імператора Деція. Її вшановують як на Сході, так і на Заході. Щоправда, західні християни називають мученицю Агатою. Її перше житіє було написане ще в VІ столітті. Вона народилась у заможній родині, була дуже вродливою. Відхилила домагання префекта Катанії, за що він наказав піддати Агату гонінням, а потім і тортурам. Дівчину віддали в будинок розпусти, потім кинули до в’язниці, а згодом відтяли груди і спалили. Свята Агата вважається покровителькою Мальти, Катанії та всієї Сицилії. В католицькій церкві на Агати освячують хліб, сіль і воду, які за повір’ям мали уберегти будинок від пожежі. Освячений на Агати хліб застосовується під час обряду екзорцизму (вигнання диявола). Їй також моляться жінки, які мають захворювання грудей. Орден святої Агати – державна нагорода Республіки Сан-Марино.

На Агати сонце по-весняному світить, починають повертатися перші птахи з вирію.

Іменинники сьогодні Феодосій, Макарій, Агафія.

25 місячний день. Місяць перейде до Козерога і майже одразу вступить у тісну взаємодію з Марсом. Тому готуйтеся до збільшення рівня ентузіазму, наполегливості, а також емоційної агресії. Зросте конкуренція, прагнення до матеріального зиску. Не забуваймо і про ретроградний Меркурій, який нині у Рибах і знаходиться щодо планети Земля на одній вісі з загадковим Нептуном. Майже до середини квітня варто остерігатися авантюристів і шахраїв. Можливі різноманітні помилки: в професії, а також під час управління транспортними засобами. Фантазія працюватиме на перебільшення. Гамуйте її.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1911 році – - 29,1 а найтеплішим у 1995 — +10,2.