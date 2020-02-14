Керівництво кінопремії "Сезар" пішло у відставку після скандалу з фільмом Поланскі

Керівництво премії "Сезар", найпочеснішої кінопремії у Франції, пішло у відставку у повному складі за два тижні до щорічної церемонії.

Як повідомляє "Медуза", про відставку правління французької кіноакадемії оголосило увечері 13 лютого.

“На знак поваги до тих, хто створював кіно в 2019 році, для відновлення спокою, а також щоб свято кіно залишилося святом, виконавча рада Асоціації сприяння розвитку кіно (Академії мистецтв і технологій кінематографа) одноголосно вирішила піти у відставку. Ця колективна відставка дасть змогу взятися за повне оновлення [правління]", - йдеться в заяві для преси.

Після церемонії вручення премії 28 лютого буде скликано загальні збори для виборів нового правління. Воно і займеться проведенням реформ.

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З початку 2019 року премію переслідує один скандал за іншим: її критикували за непрозорість фінансових звітів, гендерну нерівність, а також за 12 номінацій фільму Романа Поланскі "Офіцер і шпигун".

86-річний Роман Поланскі живе і знімає фільми в Європі, здебільшого у Франції. У 1978 році він втік зі США незадовго до винесення вироку за зґвалтування 13-річної дівчинки. Його фільм "Офіцер і шпигун" завоював гран-прі Венеціанського кінофестивалю 2019 року, але залишився без жодної номінації на "Оскарі". Багато критиків називають картину однією з найкращих у кар'єрі Поланскі.

10 лютого кілька феміністських рухів вимагають бойкотувати фільм і оголосили про намір вийти на акцію протесту до концертного залу "Плейель" 28 лютого, коли там вручатимуть премії "Сезар".

“Цими 12 номінаціями кіноіндустрія висловила відкриту і безумовну підтримку втікачу й гвалтівнику, який зізнався в тому, що дав наркотики і зґвалтував 13-річну дитину і втік від американського правосуддя. Через два роки після #MeToo, коли Харві Вайнштейну загрожує довічний термін в США, ми у Франції вітаємо ґвалтівника-педофіла", - цитує заяву феміністок France24.

Премію "Сезар" не вперше критикують через Романа Поланскі. У 2017 році режисера запросили обійняти посаду голови журі, але після громадського обурення він відхилив пропозицію.

Академія мистецтв та технологій кінематографа (фр. Académie des arts et techniques du cinéma або "Французька Академія кінематографічних мистецтв") — професійне об'єднання діячів кіномистецтва Франції, засновник кінопремії "Сезар". Створена у 1975 році з ініціативи продюсера Жоржа Кравенна з метою популяризації кінематографа і нагородження учасників творчого процесу, які зробили за рік найпомітніший внесок у розвиток національного кіно.

Французька Академія мистецтв та технологій кінематографа складається з понад 3,9 тисячі фахівців в 11 напрямках. Вона є другою за величиною у світі після Американської кіноакадемії.