16 лютого: народний календар і астровісник

Сьогодні неділя про блудного сина; чи буде літо дощовим і що готує нам тандем Марса з Козерогом.

Церква цього дня дня згадує євангельську притчу про блудного сина, котрий після блукань світом, розтринькавши все батьківське майно, яке він отримав у спадок, повернувся додому. Гульвіса і пройдисвіт прийшов до батька і той радо прийняв сина. Смисл притчі в тому, що кожен християнин через покаяння «вертається» до Небесного Батька, повертається додому.

А ще Церква цього дня вшановує Симеона Богоприїмця і Анну пророчицю. Саме ці двоє святих зустрічали на Стрітення маленького Ісуса, тому їм присвячений наступний після свята Стрітення день. Симеон був благочестивим праведником, ученим і мешкав в Єрусалимі. Якось він перекладав книгу пророка Ісайї й дещо засумнівався в словах, що «діва… народить сина». «Як це може діва народити? Правильніше – жінка…», - міркував про себе Симеон, але йому явився ангел і сказав, що Симеон не помре доти, допоки своїми очима не побачить Спасителя, народженого Дівою Марією. Так воно й сталося. Того ж дня поряд у храмі була й Анна – благочестива вдова, котра багато років служила при храмі. Вона теж удостоїлася бачити немовля Ісуса й славити Його. В народі цей день називали Хранителем немовлят. До Симеона й Анни молилися про здоров’я всіх новонароджених. Існувала ще одна назва цього дня: Починки. Від сьогодні селяни починали ретельно готуватися до весняних посівних робіт. Лагодили сільськогосподарський інвентар: вози, борони. Звідси й прислів’я: «Готуй санки влітку, а воза – взимку». Спостерігали за погодою: якщо падав великий лапатий сніг – на мокре й дощове літо.

Іменинники сьогодні Семен, Анна, Микола.

23 місячний день. О 13:34 Марс перейде з сектора Стрільця в сектор Козерога, де знаходитиметься до кінця березня. Вплив войовничого діяльного і активного Марса в такому ж діяльному Козерозі ду-у-же позначатиметься на кожному з нас. Але превалюватиме не чітка стратегія на майбутнє, а поточні, реальні структуровані дії, конкретне “тут і зараз”. Енергетика дня нестійка. Кожен перехід Марса, зміна якості його енергії завжди впливає на наш гормональний фон, а це, в свою чергу, впливає на самопочуття багатьох людей, особливо тих, хто має певні хронічні захворювання. Варто зауважити, що сьогодні й завтра Місяць ще триматиме нас трішечки в хмарах... Але спускатися на землю неодмінно доведеться.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1911 році: - 23,2, а найтеплішим у 1957 – + 11,8.