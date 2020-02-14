14 лютого: народний календар і астровісник

Валентинимо на святого Трифона; чи буде в нинішньої весни довга дорога і уникаємо усамітнення.

Закохані святкують сьогодні святого Валентина, Католицька церква вшановує святих Кирила і Мефодія, а православні згадують мученика Трифона. «Святий Валентин – батько весни», – казали чехи. А поляки стверджували, що «Валек зламав під льодом балку» й називали його «Валеком-криголамом». Натомість словаки були впевнені, що «Валентин пташок женить». Моравці називали цей день нещасливим: не пряли, не шили, не в’язали – щоб не захворіти. Боялися і в ліс їздити. А ще Валентина вважали цілителем від епілепсії та холери і захисником коней. У західній Європі святий Валентин стійко асоціюється з покровительством закоханим. А ось приміром у Болгарії, Македонії та деяких районах Сербії сьогодні відзначатимуть свято першої обрізки винограду – Трифона Зарізаного. На Трифона замовляли мишей, аби вони не псували зерно й посівів. Мученику Трифону моляться, якщо хочуть змінити роботу й отримувати більшу заробітну плату.

Прикмета дня: «Якщо на Трифона зоряно – весні довга дорога. Якщо в цей день вітряно, то літо буде мокрим».

Іменинники сьогодні Трифон, Петро, Микола.

21-ий місячна доба. День нестримної енергії, хоробрості. Надзвичайно активний і творчий. День висновків, екзаменів і випробувань на професіоналізм. Добре переходити на іншу роботу й розпочинати подорожі. Для керівництва чудова нагода для розвитку корпоративної культури, але не на розважальних заходах. Розглядайте всі раціоналізаторські ідеї, будьте уважними до будь-яких креативних пропозицій. Варто побільше перебувати на свіжому повітрі, рухатися і загартовуватися. Рекомендуються продукти червоного кольору: гранат, червоний болгарський перець, журавлина, вишня тощо. Не час для усамітнення. Квітка дня — троянда. Колір — червоний. І не забудьте про пристрасті. Все, як хоче Валентин.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1911 році: - 27,5, а найтеплішим у 1975 – + 8,5.