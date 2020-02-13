Носороги, скати і летючі бабусі: виставка Сунь Юаня і Пен Юя в римському готелі

Незвичайні персонажі оселилися до кінця квітня в розкішному лобі римського готелю St. Regis.

Про це повідомляє Elledecoration.

Китайські художники Сунь Юань і Пен Юй (Sun Yuan & Peng Yu) славляться своїм епатажним мистецтвом «на межі фолу», яке висміює цінності суспільства споживання.

ФОТО: ELA BIALKOWSKA

Вони створюють гіперреалістичні скульптури, що порушують болючі для сучасної людини проблеми: соціальної нерівності, старості, хвороби, смерті, — і приправляють все це гарною дозою гротеску, провокаційності та чорного гумору.

ФОТО: ELA BIALKOWSKA

Для виставки в лобі римського готелю St.Regis з промовистою назвою «If I died» («Якщо я помру»), організованої галереєю Galleria Continua, китайський дует обрав кілька яскравих робіт 2010-х рр. — у тому числі монументальну інсталяцію «If I died» 2013 року, «Teenager Teenager» («Тінейджер тінейджер») 2011 і «I didn't notice what I am doing» («Я не помічаю, що роблю») 2012 року.

ФОТО: ELA BIALKOWSKA

Побачити провокаційне мистецтво Суй Юаня і Пен Юя можна буде до 26 квітня.