Чапаєв та їжачок-ніндзя: на I фестивалі сучасної драми для дітей представлять 10 п’єс

Перший “Фестиваль сучасної драми: діти” 14-16 лютого відбудеться у Києві.

Про це повідомляє Національна спілка театральних діячів України на сторінці у Facebook.

“Фестиваль є фінальним етапом Лабораторії драматургії Національної спілки театральних діячів України. В межах фестивалю на двох театральних майданчиках відбудуться публічні читки 10 п’єс для дітей та підлітків за участю українських режисерів та акторів”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, І та ІІ резиденції Лабораторії тривали у Києві з червня 2019 року і включали в себе семінари та майcтер-класи з режисерами, психологами і драматургами, роботу над створеними текстами, консультації з куратором Павлом Ар’є та практичні воркшопи. 10 п’єс для дітей та юнацтва стали результатом цих двох резиденцій та більше як півроку роботи під творчим наглядом Ар’є.

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У січні 2020 року кожна з п’єс знайшла свого режисера і буде представлена 14, 15 та 16 лютого на фестивалі.

14 лютого у Київському національному академічному театрі оперети на StageLab: 14:30 – “Крило метелика” Дмитра Тернового, режисер Олександра Мурашко; 16:00 – “Саня” Ганни Устинової, режисер Ігор Матіїв; 17:30 – “Вікно з вогнем” Олени Кірічек, режисер Ігор Білиць.

15 лютого у Київському академічному театрі драми і комедії на Лівому березі Дніпра: 14:45 – передмова до вистави “Клас”; 15:00 – вистава “Клас” (квитки – на сайті театру); 17:30 – “Пан Чимерник” Ярослави Терлецької, режисер Павло Ар’є; 19:00 – “Чапаєв і Василіса” Лєни Лягушонкової, режисер Ігор Матіїв.

16 лютого у Київському академічному театрі драми і комедії на Лівому березі Дніпра: 11:00 – “Місто за шпалерами” Наталі Блок, режисер Аліна Чуешова; 12:30 – “Їжачок-ніндзя” Ігоря Білиця, режисерський курс Тамари Трунової; 14:30 – “Зубата втрата” Катерини Лук’яненко, режисер Катерина Лук’яненко; 16:00 – “Покидьки” Катерини Пенькової, режисер Тетяна Губрій; 17:30 – “Гретель і Гензель: крамничка підступних солодощів” Юлії Куліш, режисер Стас Жирков.

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Вхід на читки – вільний за попередньою гугл-реєстрацією.

Запрошують дітей та підлітків і їхніх батьків, а також режисерів, завлітів, акторів та всіх, хто любить театр.

У юних гостей фестивалю буде можливість спробувати себе у ролі експерта. Тож до команди запрошують дітей віком від 7 до 16 років. Після кожної з читок буде обговорення, на якому можна буде висловити свої за чи проти.

Партнери проєкту – Київський національний театр оперети, Київський академічний театр драми і комедії на Лівому березі Дніпра, UA:Радіо Культура.

Фото: ua.discover.net.ua