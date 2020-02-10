10 лютого: народний календар і астровісник

Сьогодні лютого Юхима; кому бджілка, а кому корівка і розбираємося з петлею Меркурія.

Сьогодні вшановується пам’ять Єфрема Сиріна – видатного наставника духовного життя, поета, одного з великих учителів Церкви ІV століття. Автор невеликої, дуже простої, але відомої великопісної молитви «Господи і Владико живота мого…», яку так і називають – «молитвою Єфрема Сиріна». Можна сказати, що ця молитва є серцевиною всього Великого Посту. Тиждень, що розпочинається, називається першим підготовчим тижнем до Великого посту, седмицею суцільною, коли навіть у середу і п’ятницю дозволяється їсти м’ясо, молочні продукти, рибу та яйця – все, що заманеться.

В народі цей день називали Юхимом. Якщо сьогодні вітряно, то літо буде мокрим, бо «Юхим приніс вітер на сире літо». Спостережливий український селянин з самого ранку стежив за погодою. Гуси ховають дзьоби під крило чи стоять на одній нозі – на холод. Голуби воркують – на відлигу. Ще одне народне прислів’я радило: «Якщо мокре літо, то тримай корівку, а як сухе – купуй бджілку».

Іменинники сьогодні Юхим, Володимира, Ольги.

17-18 місячні дні, Місяць у діловій Діві. З 1 лютого почалася петля Меркурія, яка триватиме до кінця березня. Це не таке вже й рідкісне явище — Меркурій час від часу заходить у петлю і нічого надзвичайного в цьому немає. Нюанси криються в тому, що з кожною петлею Меркурія пов’язані певні зміни, але не глобального характеру, а більш дрібні, приховані, коли майже непомітно перебудовуються зв’язки між елементами реальності, формуються нові моделі управління, нові способи проявити себе. Тож під час меркуріанської петлі ми маємо трішечки змінюватися разом зі світом, щоб іти в ногу з часом. Якщо ми не використовуємо можливості для змін, то з кожною новою петлею ми все більше і більше відстаємо від світу що змінюється, а наші можливості та здібності взаємодії з ним погіршуються.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1911 році – -25,6 а найтеплішим у 2002 – +10,3.