Говоримо з режисеркою фільму «Земля блакитна, ніби апельсин»

Це перша робота Ірини Цілик в документальному жанрі, яка відразу ж здобула приз за найкращу режисеру на фестивалі незалежного кіно «Sundance Film Festival» (США).

У фільмі йдеться про сім'ю, яка живе в так званій «червоній зоні» Донбасу, де вже шостий рік тривають воєнні дії. Буденність для цивільних людей у прифронтовій зоні докорінно змінилася. 36-річна Ганна сама виховує чотирьох дітей. Обстріли у Красногорівці, де живуть герої стрічки, не припиняються. Але, незважаючи на всі труднощі, ця родина є дуже дружною і життєрадісною. Мама й діти мають захоплення, грають на музичних інструментах і, що найцікавіше, знімають самотужки фільми про своє життя під час війни.

Гостя розповіла, чому фільм має таку незвичайну назву та поділилася своїм досвідом у зйомці документалки. "Виходить так, що дуже багато людей в Україні, в світі, все, що вони знають про Донбас, це тільки війна, бруд, смерть, ну, всі ці страшні речі. Але там ще є люди, звичайні люди, які живуть, які продовжують там жити і які залишаються часом ось такими світлини, як наші герої", - каже Ірина Цілик.

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