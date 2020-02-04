Дубілет витрачає на себе близько $3 тисяч у місяць

Міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет в місяць на свої потреби витрачає близько трьох тисяч доларів.

Про це він заявив в інтервʼю Інтерфакс Україна.

На питання, скільки він на себе витрачає в місяць, Дубілет відповів: "Близько $3 тисяч".

Міністр додав, що міг би піти працювати в уряд не маючи "фінансової подушки", і тоді витрачав би на себе менше.

Як повідомляв Укрінформ, уряд оприлюднив інформацію про заробітну плату членів Кабінету міністрів України. Зокрема, середня зарплата у міністра КМУ Дмитра Дубілета в минулому році становила 32,386 тис. грн. У грудні він отримав – 17,544 тис. грн, у вересні та жовтні по 48 тис. грн, у листопаді – 16 тис. грн.