4 лютого: народний календар і астровісник

Нині Тимофія-Напівзимника; чи буде рання весна, до чого кукурікають півні та що робитиме Меркурій у Рибах.

Сьогодні Тимофія – учня апостола Павла і першого єпископа Ефеса. За переказами, у 80 році він прийняв мученицьку смерть від рук язичників. В народі цей день називали Тимофієм-Напівзимником. Вважалося, що Тимофій приносить останню порцію сильних морозів, які не поступаються і йорданським. Навіть казали: «Мороз такий, що зорі гопака танцюють». Або: «Якщо Напівзимниця дорогу перемете, то корінь підмете». Якщо схопиться хурделиця, то весь тиждень буде негожий; коли ж опівдні усміхнеться сонце, то закличе в гості ранню весну. Також цього дня спостерігали за домашніми тваринами: «Свиня рохкає, хоч і сита, - на мороз», «Корова закидає хвоста на спину – чекай вітру й опадів; увечері п’є багато води – на мороз», «Півні ввечері розкукурікались – на відлигу».

Іменинники сьогодні Тимофій, Гаврило, Леонтій, Петро.

11 місячний день, Місяць у Близнюках. Вчора Меркурій перейшов із Водолія в сектор Риб. Що це означає? Те, що образність мислення, а також емоційні потоки, почуття, досить суттєво впливатимуть на наше сприйняття будь-якої інформації, а також на її опрацювання. У Рибах Меркурій знаходитиметься досить довго: до 11 квітня. За цей час він зробить петлю, повертаючи нас до ілюзій і помилок, пережитих під час сильних емоційних станів. Втім, сьогодні ще досить сприятливий день для того, щоб оцінити все досить тверезо, а холодний розум трохи остудить надто гарячі почуття. Головна особливість дня — активний обмін інформацією. Сприятливий день для всілякого роду комунікацій, ділової активності.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1911 році – неймовірні -26,7 а найтеплішим у 2002 - +13,7.