Трилер “Паразити” знову виходить в український прокат

Шестиразовий номінант на премію “Оскар” трагікомічний трилер “Паразити” знову виходить на великі екрани України.

Про це Укрінформу повідомили в кінокомпанії “Артхаус Трафік”.

“Робота корейського режисера Пон Чжун Хо виходить у повторний прокат з 6 лютого. Стрічка претендує на здобуття премії “Оскар” у номінаціях за найкращий фільм, режисуру, сценарій, монтаж, художника-постановника та найкращий міжнародний фільм. У січні “Паразити” здобули премію “Золотий глобус” як найкращий іншомовний фільм та премію Гільдії кіноакторів США за найкращий акторський ансамбль”, - ідеться в прес-релізі.

За сюжетом, у сім’ї чотирьох безробітних похмурі життєві перспективи. Ситуація змінюється, коли старшому синові пропонують високооплачуваний підробіток репетитором. З допомогою сестри він робить фальшиві документи про освіту і приходить до розкішного маєтку заможного бізнесмена. Справивши гарне враження, старший син дізнається про ще одну відкриту вакансію, і у нього з’являється дуже незвичайний план з працевлаштування сестри...

Як повідомляв Укрінформ, фільм “Паразити” південнокорейського режисера Пон Джун Хо став переможцем 72-го Каннського кінофестивалю і отримав “Золоту пальмову гілку”. Премія Critics Choice Awards 2020 визнала “Паразити” найкращий фільмом іноземною мовою, а Пон Джун Хо — найкращим режисером.

Українська прем’єра трагікомедійного трилера відбулася на 10-му Одеському міжнародному кінофестивалі.