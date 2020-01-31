Ukrainian Fashion Week та вікенд наливок: афіша на 31 січня – 2 лютого
Ukrainian Fashion Week
Що цікавого: Ukrainian Fashion Week – рушійна сила української модної індустрії, місце, де українська мода стає світовою.
Вперше за 46 сезонів UFW відкриє показ молодих дизайнерів. Ці дизайнери – переможці національних та міжнародних конкурсів, учасники платформи New Names.
Сезон FW20-21 запропонує кілька показів у форматі нон-стоп шоу, щоб якомога більше молодих дизайнерів могли представити свої колекції фахівцям та представникам медіа.
Коли: 1-5 лютого
Де: Мистецький Арсенал (вул. Лаврська, 10-12)
Скільки: Не вказано
Більше інформації: На сайті
Творча зустріч за участю знімальної групи фільму "Наші котики"
Що цікавого: Зустріч з творцями українського комедійного екшну "Наші котики". На зустрічі будуть присутні режисер Володимир Тихий, продюсер Степан Бандера та виконавці головних ролей.
Неполіткоректний комедійний екшн вривається на великі екрани! 2014-й, розпал гібридної війни Росії проти України. Інженер, актор, футбольний тренер і продавець квітів їдуть добровольцями на Схід. На позиціях до четвірки приєднується амбітна журналістка для виконання секретного завдання. Жоден з них не має бойового досвіду, нічого не знає про наміри командування, та й на місцевості майже не орієнтується. Втім саме вони стають причиною грандіозного фіаско масштабної операції ворога… Відвага, мужність, трохи гіпнозу та фірмовий гумор - вибухова суміш для «теплої зустрічі»!
Коли: 31 січня
Де: Кінотеатр Boomer (вул. Лаврухіна, 4)
Скільки: 100 грн
Більше інформації: Facebook
5 років з небес: Вечір пам'яті Кузьми Скрябіна на Хрещатику
Що цікавого: Вечір пам‘яті Андрія Кузьменка організовують прихильники таланту Кузьми за підтримки Музмобілю Хпарку.
П‘ять років тому трагічно в автокатастрофі обірвалося життя співака, поета, композитора, письменника, телеведучого, продюсера, актора, заслуженого артиста АР Крим та патріота України!
Коли: 2 лютого
Де: Хрещатик
Скільки: Вхід вільний
Більше інформації: Facebook
Вікенд наливок у Зимовій Країні
Що цікавого: Серед вже добре знайомих та улюблених відвідувачами локацій зимувати на ВДНГ повернулися:
- романтична ковзанка просто неба;
- шалені гірки, екстремальні атракціони та SkyPark;
- вулична територія фудкортів та Баварський двір;
- наповнений скульптурами із прозорої, білої та кольорової криги «Замок крижаних скульптур»;
- місце, де можна ближче пізнати природу – тропічна ферма та контактний зоопарк;
- спеціальна серія кінопоказів;
- дитячі дні народження та квести.
Коли: 1-2 лютого
Де: ВДНГ
Скільки: Вхід на територію парку вільний
Більше інформації: Facebook
Кінна програма - інтерактив з гостями
Що цікавого: Князівство Київська Русь кличе на знайомство з красивими і сильними кіньми з Княжої стайні. На головному ристалищі відбудеться парад коней з унікальної колекції історичних порід. Вони у всій своїй красі постануть перед очі відвідувачів Князівства. Більш того, деякі з представників породи завезені в одиничному екземплярі в Україну.
Таку велику кількість різноманітних коней в одному місці можливо побачити лише у Древньому Києві і лише під час такої виставки.
Коли: 1-2 лютого
Де: Древній Київ
Скільки: 190 грн
Більше інформації: Facebook
Про що мовчать картини. Лекція-екскурсія
Що цікавого: П'ятнадцять жіночих образів - як «читати» портрети. Лекція-екскурсія присвячена виставці музею «Аркани жіночої долі - ми ловимо чи нас ловлять?»
Коли: 1 лютого
Де: Victoria Museum (Бутишев провулок, 23)
Скільки: 130 грн
Більше інформації: Facebook
Ніч кіно | Гаррі Поттер (1, 2, 3 частини)
Що цікавого: Цієї ночі кіно ви зможете подивитися наступні фільми: "Гаррі Поттер і філософський камінь", "Гаррі Поттер і таємна кімната", "Гаррі Поттер і в'язень Азкабану".
Як проходять ночі кіно:
- Ви приходите у "Циферблат"
- Влаштовуєтеся зручніше
- Запасаєтеся печивом, кавою або чаєм, як завжди, в необмеженій кількості
- І насолоджуєтеся переглядом
Коли: 1 лютого
Де: Простір Циферблат (вул. Володимирська, 49-А)
Скільки: 150 грн, необхідна реєстрація
Більше інформації: Facebook
Ніч у "Шоколадному будинку"
Що цікавого: Зазвичай у вечірній час двері музею вже зачиняються для відвідувачів, але гості матимуть можливість зазирнути в тихі зали, окутані темрявою, почути розповідь про таємниці старовинної садиби, поласувати чашкою гарячого шоколаду за фірмовим рецептом Шоколадниці. Гостей очікують й інші несподіванки.
Коли: 1 лютого
Де: Мистецький центр “Шоколадний будинок” (вул. Шовковична, 17/2)
Скільки: Не вказано
Більше інформації: Facebook
Мандрівка у доісторичний світ для дошкільнят
Що цікавого: "Мандрівка у доісторичний світ" - це друга палеонтологічна програма для наймолодшої аудиторії. На відвідувачів чекатимуть: цікава розповідь, справжні викопні рештки в руках, дослідницький квест.
Коли: 2 лютого
Де: Національний науково-природничий музей НАН України (вул. Богдана Хмельницького, 15)
Скільки: 100 грн
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Щастя у дитячих долонях
Що цікавого: Що поміщається у дитячих долонях? Цукерка, слайм, машинка, квітка. Ще один варіант - щастя. Навколо цього твердження придумали дитячу програму в ресторані, до якої входять:
- Hand made «Долоні щастя»
- Аквагрим «У лісі, ой у темному»
- Креативна гра «Плескаємо в долоні»
- Майстер-клас з приготування піци, ice roll, молочного коктейлю
Коли: 1-2 лютого
Де: Vino e Cucina (вул. Січових Стрільців, 82)
Скільки: Не вказано
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Виробники мрій | #sloktya виставка Євгенія Лапченко
Що цікавого: Художник Євгеній Лапченко під творчим псевдонімом Levgeniy презентує на огляд публіці декілька своїх робіт, створених в оригінальній та експресивній манері.
«Реальне мистецтво для мене дуже швидке. В прямому розумінні я демонструю це в серії #sloktya. Я хотів передати швидкість, невловимість емоцій, чесні та спрямовані рухи. Жага до життя, до справжнього, миттєвого мистецтва, брутальність – те, що закладено цими мазками та лініями на холсті», - ділиться митець.
Коли: 31 січня – 6 лютого
Де: Line M concept (вул. Нижній Вал, 37)
Скільки: Не вказано
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