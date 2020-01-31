Ukrainian Fashion Week та вікенд наливок: афіша на 31 січня – 2 лютого

Новий сезон української моди, парад коней та неполіткоретний комедійний екшн "Наші Котики" – ці вихідні обіцяють бути натхненними!

Ukrainian Fashion Week

Що цікавого: Ukrainian Fashion Week – рушійна сила української модної індустрії, місце, де українська мода стає світовою.

Вперше за 46 сезонів UFW відкриє показ молодих дизайнерів. Ці дизайнери – переможці національних та міжнародних конкурсів, учасники платформи New Names.

Сезон FW20-21 запропонує кілька показів у форматі нон-стоп шоу, щоб якомога більше молодих дизайнерів могли представити свої колекції фахівцям та представникам медіа.

Коли: 1-5 лютого

Де: Мистецький Арсенал (вул. Лаврська, 10-12)

Скільки: Не вказано

Більше інформації: На сайті

Творча зустріч за участю знімальної групи фільму "Наші котики"

Що цікавого: Зустріч з творцями українського комедійного екшну "Наші котики". На зустрічі будуть присутні режисер Володимир Тихий, продюсер Степан Бандера та виконавці головних ролей.

Неполіткоректний комедійний екшн вривається на великі екрани! 2014-й, розпал гібридної війни Росії проти України. Інженер, актор, футбольний тренер і продавець квітів їдуть добровольцями на Схід. На позиціях до четвірки приєднується амбітна журналістка для виконання секретного завдання. Жоден з них не має бойового досвіду, нічого не знає про наміри командування, та й на місцевості майже не орієнтується. Втім саме вони стають причиною грандіозного фіаско масштабної операції ворога… Відвага, мужність, трохи гіпнозу та фірмовий гумор - вибухова суміш для «теплої зустрічі»!

Коли: 31 січня

Де: Кінотеатр Boomer (вул. Лаврухіна, 4)

Скільки: 100 грн

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Читайте також: : Фільми «Наші Котики» і «Мої думки тихі» дуже схожі – в обох показано глибокі зв’язки між людьми Уляна Супрун, громадська діячка, продюсерка : Фільми «Наші Котики» і «Мої думки тихі» дуже схожі – в обох показано глибокі зв’язки між людьми

5 років з небес: Вечір пам'яті Кузьми Скрябіна на Хрещатику

Що цікавого: Вечір пам‘яті Андрія Кузьменка організовують прихильники таланту Кузьми за підтримки Музмобілю Хпарку.

П‘ять років тому трагічно в автокатастрофі обірвалося життя співака, поета, композитора, письменника, телеведучого, продюсера, актора, заслуженого артиста АР Крим та патріота України!

Коли: 2 лютого

Де: Хрещатик

Скільки: Вхід вільний

Більше інформації: Facebook

Вікенд наливок у Зимовій Країні

Що цікавого: Серед вже добре знайомих та улюблених відвідувачами локацій зимувати на ВДНГ повернулися:

романтична ковзанка просто неба;

шалені гірки, екстремальні атракціони та SkyPark;

вулична територія фудкортів та Баварський двір;

наповнений скульптурами із прозорої, білої та кольорової криги «Замок крижаних скульптур»;

місце, де можна ближче пізнати природу – тропічна ферма та контактний зоопарк;

спеціальна серія кінопоказів;

дитячі дні народження та квести.

Коли: 1-2 лютого

Де: ВДНГ

Скільки: Вхід на територію парку вільний

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Кінна програма - інтерактив з гостями

Що цікавого: Князівство Київська Русь кличе на знайомство з красивими і сильними кіньми з Княжої стайні. На головному ристалищі відбудеться парад коней з унікальної колекції історичних порід. Вони у всій своїй красі постануть перед очі відвідувачів Князівства. Більш того, деякі з представників породи завезені в одиничному екземплярі в Україну.

Таку велику кількість різноманітних коней в одному місці можливо побачити лише у Древньому Києві і лише під час такої виставки.

Коли: 1-2 лютого

Де: Древній Київ

Скільки: 190 грн

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Про що мовчать картини. Лекція-екскурсія

Що цікавого: П'ятнадцять жіночих образів - як «читати» портрети. Лекція-екскурсія присвячена виставці музею «Аркани жіночої долі - ми ловимо чи нас ловлять?»

Коли: 1 лютого

Де: Victoria Museum (Бутишев провулок, 23)

Скільки: 130 грн

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Ніч кіно | Гаррі Поттер (1, 2, 3 частини)

Що цікавого: Цієї ночі кіно ви зможете подивитися наступні фільми: "Гаррі Поттер і філософський камінь", "Гаррі Поттер і таємна кімната", "Гаррі Поттер і в'язень Азкабану".

Як проходять ночі кіно:

Ви приходите у "Циферблат"

Влаштовуєтеся зручніше

Запасаєтеся печивом, кавою або чаєм, як завжди, в необмеженій кількості

І насолоджуєтеся переглядом

Коли: 1 лютого

Де: Простір Циферблат (вул. Володимирська, 49-А)

Скільки: 150 грн, необхідна реєстрація

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Ніч у "Шоколадному будинку"

Що цікавого: Зазвичай у вечірній час двері музею вже зачиняються для відвідувачів, але гості матимуть можливість зазирнути в тихі зали, окутані темрявою, почути розповідь про таємниці старовинної садиби, поласувати чашкою гарячого шоколаду за фірмовим рецептом Шоколадниці. Гостей очікують й інші несподіванки.

Коли: 1 лютого

Де: Мистецький центр “Шоколадний будинок” (вул. Шовковична, 17/2)

Скільки: Не вказано

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Мандрівка у доісторичний світ для дошкільнят

Що цікавого: "Мандрівка у доісторичний світ" - це друга палеонтологічна програма для наймолодшої аудиторії. На відвідувачів чекатимуть: цікава розповідь, справжні викопні рештки в руках, дослідницький квест.

Коли: 2 лютого

Де: Національний науково-природничий музей НАН України (вул. Богдана Хмельницького, 15)

Скільки: 100 грн

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Щастя у дитячих долонях

Що цікавого: Що поміщається у дитячих долонях? Цукерка, слайм, машинка, квітка. Ще один варіант - щастя. Навколо цього твердження придумали дитячу програму в ресторані, до якої входять:

Hand made «Долоні щастя»

Аквагрим «У лісі, ой у темному»

Креативна гра «Плескаємо в долоні»

Майстер-клас з приготування піци, ice roll, молочного коктейлю

Коли: 1-2 лютого

Де: Vino e Cucina (вул. Січових Стрільців, 82)

Скільки: Не вказано

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Виробники мрій | #sloktya виставка Євгенія Лапченко

Що цікавого: Художник Євгеній Лапченко під творчим псевдонімом Levgeniy презентує на огляд публіці декілька своїх робіт, створених в оригінальній та експресивній манері.

«Реальне мистецтво для мене дуже швидке. В прямому розумінні я демонструю це в серії #sloktya. Я хотів передати швидкість, невловимість емоцій, чесні та спрямовані рухи. Жага до життя, до справжнього, миттєвого мистецтва, брутальність – те, що закладено цими мазками та лініями на холсті», - ділиться митець.

Коли: 31 січня – 6 лютого

Де: Line M concept (вул. Нижній Вал, 37)

Скільки: Не вказано

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