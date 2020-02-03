3 лютого: народний календар і астровісник

Сьогодні Максима Грека; чи стелитиметься по землі туман, куди поділася зоря і що в кого зростатиме.

Церква цього дня вшановує пам’ять визначного вченого, релігійного перекладача і публіциста Максима Грека. Народився Михайло Триволіс (світське ім’я Максима) в 1475 році в Греції. Здобув блискучу гуманітарну освіту в Італії (був учнем італійських гуманістів), декілька років жив на Афоні і лише в 50 років погодився поїхати в Московію (його ледве вмовили!) — Великому князю московському Василію ІІІ Івановичу був потрібен перекладач. Цікавий факт: після розпаду Візантійської імперії вчені люди намагалися їхати на Захід, а зовсім не в «найправославнішу з усіх православних» Московію – були в курсі щодо варварських звичаїв тамтешнього істеблішменту… В Московії Максим прожив 35 років і встиг за цей час зробити чимало, але вже через 7 років його перекладацької діяльності, щойно він показав, що не готовий поступатися заради власного спокою свободою відкритого судження й вільної незалежної думки, його судили, й відтоді він жив переважно по монастирських тюрмах. Тримали вже немолодого ченця в кайданах, забороняли навіть писати. Звинувачення були стандартними: шпигунство, порушення благочестя, підрив віри в російських чудотворців. Канонізували Максима Грека аж у 1988 році, втім Російська Церква судимість Максима Грека так і не скасувала. Це означало б поставити під сумнів рішення власних соборів... Максима в народі називали утішителем. Вважалося, що він є небесним захисником усіх скривджених, особливо вдів і сиріт. А ще святого Максима Грека своїм небесним покровителем вважали перекладачі.

Прикмети на сьогодні такі: якщо цього дня зимовий туман стелитиметься по землі – на відлигу. Зоря на Максима ясна – чекай морозу.

Іменинники сьогодні Максим і Євген.

10-11 місячні дні. Один із найактивніших, найкрутіших днів усього місячного циклу, пов’язаний з енергією Кундаліні. Зростають життєва енергія, сила, снага, але все одно, треба залишатися зібраним і уважним, спрямовуючи енергетичні потоки в правильне русло. А ще цього дня добре здавати екзамени і спілкуватися з вищими інстанціями, начальством. Уникайте всього гострого — ножів, кутів, розмов. День дуже сприятливий для молитви. Сни несуть корисну інформацію, можуть бути віщими. Знищення будь-якого живого створіння цього дня протипоказане. Так само, як і пасивність. Тож працюймо з насолодою!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1956 році – 26,2 а найтеплішим у 2002 - +12,3.