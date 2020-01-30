Українці голосують за “Мої думки тихі...” гривнею, кінотеатри ігнорують - Вітовська

Глядач має бажання дивитися фільм “Мої думки тихі...”Антоніо Лукіча, проте, кінотеатри ігнорують можливість заробити.

Про це зазначила відома артистка, виконавиця однієї з головних ролей у стрічці Ірма Вітовська у Facebook.

“У нас стало на 17 екранів менше, а ріст зборів росте і на 2-й тиждень прокату склав 35,27%. Це якщо врахувати, що екранів у нас було всього 91 спочатку, а тепер 74 (тоді як у багатьох картин, що у прокаті, - понад 300...”, - зазначила Вітовська.

Водночас вона висловила невдоволення позицією керівників кінотеатрів.

“Я вболіваю за кожну українську кінострічку, що виходить в прокат, але, панове директори кінотеатрів, невже ви не розумієте, що глядач просто все вирішив сам. У нас не було реклами. Все зробили люди, самі передаючи одне одному свої враження. А скільки людей не змогли й не зможуть подивитись, бо Ви вирішуєте, що дивитись”, - обурилася артистка і додала: “Нам потрібний закон про національний продукт!”.

Як повідомлялося, стрічка вийшла в широкий український прокат 16 січня 2020 року. За два тижні в кінотеатрах зібрала понад 5 мільйонів гривень, її переглянуло близько 52,5 тис. глядачів. Причому результат другого вікенду був більший, ніж за перші вихідні.

“Мої думки тихі” – повнометражний дебют Антоніо Лукіча. Вперше фільм було показано у секції East of West Міжнародного кінофестивалю у Карлових Варах, де “Мої думки тихі” удостоїлись Спеціальної премії журі. Українська прем’єра відбулася в межах Одеського міжнародного кінофестивалю, де робота Лукіча отримала приз глядацьких симпатій, премію FIPRESCI за найкращий український фільм, премію за найкращу акторську роботу (Ірма Вітовська) та спеціальну згадку журі (Андрій Лідаговський). Також режисер отримав нагороду національної премії кінокритиків “Кіноколо” у категорії “Відкриття року”, яка відзначає автора найкращого повнометражного дебюту, а Ірма Вітовська була нагороджена за найкращу жіночу роль.

Ще на стадії виробництва проєкт стрічки був представлений та вигравав нагороди в багатьох індустріальних секціях України та Європи. Також проєкт “Мої думки тихі” став одним із переможців десятого конкурсного відбору Держкіно. Зйомки проходили в Києві, у Карпатах та на Закарпатті.

За сюжетом, зазнавши безліч невдач у роботі та особистому житті, молодий звукорежисер із Києва Вадим отримує шанс розпочати все спочатку. Просте завдання – записати голоси закарпатських тварин – може стати його шансом назавжди залишити “незручну Україну” та вирушити в “привабливу Канаду”, якомога далі від проблем. Однак все виявляється набагато складнішим, коли головним супутником у новій роботі виявляється найменш підхожа для цього людина – мама Вадима.