Фільм "Мої думки тихі" за два тижні зібрав у прокаті 5 мільйонів

За два тижні українського прокату стрічка "Мої думки тихі" зібрала понад п'ять мільйонів гривень касових зборів.

Про це повідомив співзасновник компанії, яка є дистриб’ютором стрічки, Денис Іванов на своїй сторінці у Facebook.

"Результат другого вікенду "Мої думки тихі" більший, ніж за перші вихідні. Загалом картину подивилися 52 тис. глядачів, а касові збори склали понад п'ять мільйонів гривень", - написав він.

Як повідомлялося, «Мої думки тихі» - українська трагікомедія режисера Антоніо Лукіча. Вперше фільм демонструвався 4 липня 2019 року на секції East of West («На Схід від Заходу») 54-го Міжнародного кінофестивалю у Карлових Варах. Там фільм «Мої думки тихі» отримав спеціальну премію журі. В український прокат фільм вийшов 16 січня 2020 року.