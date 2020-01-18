Роль у фільмі "Мої думки тихі" відразу писалася під Вітовську – Лукіч

Головна роль у фільмі "Мої думки тихі" відразу писалася під актрису Ірму Вітовську, оскільки хотілося передати органіку української мови, і саме вона могла зробити це якнайкраще.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів режисер та співсценарист кінострічки Антоніо Лукіч.

«Роль, чесно зізнаюся, писав під Ірму. Коли ти знаходиш свого персонажа, то в процесі написання сценарію вже буквально чуєш його голос і намагаєшся будувати фрази і пластику таким чином, щоб цей актор міг органічно зіграти», - сказав Лукіч.

Він зазначив, що на Вітовську йому порадила звернути увагу мама, вона скинула йому інтерв’ю з нею і сказала: подивися, як гарно актриса говорить українською і як її приємно слухати.

«Ірма насправді не лише говорить, а й думає українською, а не перекладає подумки! А мені потрібні були саме такі актори. Це був великий виклик для мене – російськомовної людини, але мені хотілося передати органіку української мови, яка звучала б не як калька, зроблена на вимогу Держкіно знімати фільми українською», - наголосив режисер.

На жаль, додав він, у багатьох фільмах мова саме так і звучить: глядач не відчуває зв’язку ні з героєм, ні з мовою, бо мова йде окремо від персонажа.

«А я хотів, щоб це грало разом, тому й звернув увагу на Ірму. А потім я зрозумів, що вона, напевно, одна з кращих наших актрис, котрі здатні втілити роль жінки на межі нервового зриву, але при цьому – дуже оптимістичної і такої, що не зробить вигляд – що у неї насправді всередині відбувається. Ірма й Андрій (Лідаговський – ред.) – це актори, під яких я писав ролі, всіх інших ми шукали», - підкреслив Лукіч.