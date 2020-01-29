Що допоможе перемогти неправдивий страх?

Єдиний страх, який дійсно потрібно мати, – це страх чинити зло, заподіяти шкоду ближнім

Буває страх правдивий і неправдивий, той, який зупиняє нас від шкідливих, згубних наслідків і той, який просто зв’язує нашу волю, паралізує, мучить.

Про різного роду страхи існує багато досліджень, окремі види страху, фобії, навіть мають свої власні наукові найменування. Острах може бути пов’язаний як з матеріальним, так і з духовним виміром життя людини. Хтось боїться зробити перший крок, щоби змінити життя на краще, багато чоловіків та жінок бояться брати на себе відповідальність та народжувати дітей, у молоді від недавнього часу з’явився страх живого спілкування, особистої зустрічі та страх бути собою. Хтось переживав страх невиліковної хвороби чи навіть смерті.

Вочевидь, що ви особисто переживали власний страх, тому знаєте, що це за відчуття.

Для того, щоб допомогти нам перемогти неправдивий страх, варто покласти надію на Бога, Який нагадує нам словами з Писання: «Не бійся, тільки віруй» (Лк. 8: 50). Ці слова змінили долі мільйонів людей, їх почула жінка, яка зцілилася від невиліковної хвороби (Лк. 8: 48) і начальник синагоги Іаїр, доньку якого воскресив Господь (Мк. 5: 41). Господь змінює людей і сьогодні та до кожного із нас словами зі Священного Писання говорить: «Не бійся, бо Я з тобою; не знічуйся, бо Я Бог твій; Я зміцню тебе, і допоможу тобі, і підтримаю тебе правицею правди Моєї» (Іс. 41: 10).

Отже єдиний страх, який дійсно потрібно мати, як сторожа і охоронця від згубних наслідків – це страх чинити зло, своїми гріхами образити і відкинути любов Божу, заподіяти шкоду ближнім. Такий острах і відкинення принад зла – є чеснотою богобоязності, яку треба плекати кожному, хто справді прагне бути безстрашним борцем зі злом у собі та світі.

Митрополит Епіфаній

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