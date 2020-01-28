28 січня: народний календар і астровісник

Нині Павла; кому молитися під час проблем із нерухомістю, що віщують райдужні кола навколо сонця і занурюємося у Водолія.

Сьогодні преподобного Павла Фівейського, якого вважають першим християнським монахом і відлюдником. Святий Павло народився в Єгипті в місті Фіви. Хлопчик рано став сиротою, а на майно, яке перейшло йому від батьків, почав зазіхати багатий родич. Під час чергового гоніння на християн, дізнавшись, що зажерливий родич має намір віддати його в руки переслідувачів, Павло, в чому був, залишив місто й пішов у пустелю. Там, у суворому пості та безперервній молитві, він прожив 91 рік. Їв хліб і фініки, які приносив йому ворон; пальмове листя заміняло йому одяг, вберігаючи від спеки і холоднечі. За Божим промислом, незадовго до блаженної кончини святого Павла, про нього дізнався святий Антоній Великий, який теж мешкав у Фіваїдській пустелі. Якось у святого Антонія майнула думка, що навряд чи є подібний до нього пустельник, але майже одразу він почув голос: “Ні, Антоніє, є раб Божий, який оселився тут раніше від тебе, і який досяг більшого, ніж ти. Йди вглиб пустелі й побачиш його”. Антоній пішов і знайшов печеру святого Павла. Святі зустрілися наче рідні брати після довгої розлуки. Вони обійнялися й довго розмовляли. Павло повідомив Антонієві, що невдовзі має відійти до Господа, тому заповів поховати його. Так воно й сталося — преставився святий Павло під час молитви, на 113 році життя. Антоній Великий поховав преподобного Павла, а його одяг із пальмового гілля забрав собі, одягаючи лише двічі на рік: на Великдень і святу П’ятидесятницю. Зустріч преподобних Павла і Антонія є надзвичайно популярною темою в коптській іконографії. На давніх коптських іконах преподобний Павло зображується також разом із вороном, який приносить йому хліб.

Святому Павлу Фівейському молилися, просячи позбавитись від різних душевних скорбот, а також під час юридичних проблем із нерухомістю. Прикмета на сьогодні така: “З’являються навколо сонця чи місяця райдужні кола — найближчої доби погода погіршиться”.

Іменинники сьогодні Павло, Іван, Михайло.

4-5 місячні дні, Місяць у Рибах. Ну ось: все щільніше вступаємо в період Водолія. Настає час “проявлення” тих тенденцій, програм, смислів, які були закладені в період Козерога. Для когось вони будуть несподіваними, для когось жорсткими, а для когось вельми обнадійливими. Людей легковажних, котрі не звикли до глибокого критичного аналізу, понесе, наче суху тріску за бурхливою течією — тільки й залишиться, що “ахати” й “охати” і очима кліпати, мало розуміючи, що відбувається. Натомість енергійні й амбітні “робитимуть погоду”. Романтичні та подружні взаємини будуть конфліктними у тих пар, хто накопичив певний запас невирішених емоційних та “ідейних” розбіжностей. Зауважте: Місяць що росте, допоможе здійснити задумане. Засторога дня: не відволікайтеся на будь-які “розборки” — вони ні до чого не призведуть. Тримайте себе в руках.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1892 та 1888 роках – -22,6 а найтеплішим у 1983 та 1990 – +7,5.