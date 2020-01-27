У Вінниці помер режисер обласного муздрамтеатру Віталій Селезньов

У Вінниці у понеділок помер режисер обласного академічного муздрамтеатру ім. М. Садовського народний артист України Віталій Селезньов.

Про це йдеться на офіційній сторінці театру у Facebook.

«Сьогодні, 27 січня, на 81 році життя зупинилося серце народного артиста України Віталія Євдокимовича Селезньова. Актор, режисер, драматург, поет, наставник... 55 років вірою й правдою служив театральному мистецтву, своєму єдиному рідному Вінницькому театру», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, Селезньов працював у Вінницькому обласному муздрамтеатрі з 1961 року, з 1973-го – режисером.

Він також є автором поетичних збірок та п’єс, зокрема, таких відомих, як «Софія Потоцька», «Чорний дипломат, або Живий покійник», «Осіння мелодія», «Смертельний трюк» та «Незакінчена історія».

На сцені театру Селезньов поставив близько ста спектаклів, у тому числі, «Дванадцяту ніч» Вільяма Шекспіра, «Плаху» Чингіза Айтматова, «Поминальну молитву» Шолома Алейхема та «Камінного господаря» Лесі Українки, «Марусю Чурай» Ліни Костенко та «Мазепу» Богдана Лепкого.