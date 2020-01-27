Крапля добра: 3-річній Алісі Кургановій потрібні донори крові

3-річній Алісі Кургановій з Маріуполя, якій лікарі поставили страшний діагноз – мієлобластний лейкоз на тлі імунодефіциту, потрібні донори крові.

Зараз дівчинка перебуває в київському Охматдиті і для того, щоб почати хіміотерапію, необхідне переливання донорських гранулоцитів (лейкоцитів).

Донорами можуть стати чоловіки (18-35 років) з другою позитивною групою крові. За словами лікарів, дівчата підходять рідше.

Процедура відбувається так: донор має приїхати в центр служби крові лікарні Охматдит (вул. Чорновола 28/1.), здати кров з вени на аналіз. Вказати, що це на донорство гранулоцитів пацієнту Алісі Кургановій. Аналіз буде готовий на наступний день після обіду. Якщо донор підходить, то протягом двох тижнів його викличуть, введуть препарат граноцит, що підвищує кількість лейкоцитів, потім візьмуть стандартну кількість крові, і, провівши необхідні процедури, протягом 24 (!) годин переллють Алісі.

Процедура трохи складніша за звичайне донорство крові, але така необхідна маленькій Алісі.

Попереду в Аліси - курси високодозової хіміотерпії, а після - пересадка кісткового мозку. Батьки будуть вдячні за кожен репост, кожну гривню і молитву за здоров'я дівчинки.

Кожен з нас може допомогти:

❗️ пожертвувати посильну суму;

❗️ зробити репост;

❗️ написати слова підтримки;

❗️ розмістити прохання про допомогу на своєму сайті, сторінці в соцмережах

Картка тата Аліси, на яку можна переказати кошти:

гривнева (Приватбанк) - 4149 4393 0088 1046 (Kurhanov Anton)

доларова (Приватбанк)– 4149 4991 3540 5650