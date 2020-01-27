27 січня: народний календар і астровісник

Нині святої рівноапостольної Ніни; до чого сидить ворона на верхівці дерева і бережімо вуха.

Сьогодні рівноапостольної Ніни, просвітительки Грузії. Саме Ніна запровадила в Грузії християнство. За легендою, на це її благословив сам Господь, а Богородиця вручила хрест із виноградної лози. Також за легендою вона була родичкою великомученика Георгія Переможця. В Грузії святу Ніну надзвичайно шанують – лише в Тбілісі існує 5 храмів на честь святої, до того ж, Ніно – поширене жіноче ім’я. Мощі святої знаходяться в Бодбійському монастирі в Кахетії – православному серці Грузії. Святій рівноапостольній Ніні моляться не тільки ті, хто має ім’я святої, але й усі, хто дотичний до просвітництва, навчання. Просять її і про зцілення від різноманітних хвороб – як тілесних, так і душевних.

Прикмети на сьогодні такі: «Сіра ворона при заході сонця самотиною сидить на верхівці найвищого дерева – чекай лютого морозу»; «Раннього морозяного вечора дружно розспівалися півні – до відлиги».

З іменинами вітайте Ніну, а також Павла, Адама, Сергія, Іпата, Веніаміна, Марка.

3-4 місячні дні. День астральних битв і оновлення астрального тіла, тобто енергетики й емоцій. Саме з цього дня на небі з’являється молодий місяць. Дні Гекати закінчилися. Енергетика цього дня вимагає активності. Пасивність протипоказана, навіть небезпечна; це час боротьби, коли кожен має відчути себе воїном: чи то африканським бушменом зі списом у руці і пов’язкою на стегнах, чи закутим у важкі лати середньовічним лицарем з мечем, чи сучасним вояком у камуфляжі зі штурмовою гвинтівкою. Всі пасивні люди в третій місячний день уразливі, на них здійснюються астральні атаки. Енергетичний центр – потилиця і вуха.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1954 році – -24,7, а найтеплішим у 1902 – +7,7.