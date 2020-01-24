24 січня: народний календар і астровісник

Чи провістить про весну Феодосій, кому треба бути пильним і зустрічаємо новий рік за місячним календарем.

Колись давно наші спостережливі та мудрі пращури казали: «Тріщи не тріщи, а вже минули Водохрещі». Водохреще й дійсно вже минуло, але зима й не думає тріщати. Наприклад, на Одещині на днях було +10... Мухи вигрівалися на сонці, з насолодою потягуючи лапки, а колорадські жуки, що поховалися на зиму в землю, хтиво мріяли про молоду бульбу. Втім, що підкине нам у наступні дні й місяці погода — ми не знаємо. Але, що б там не було, рухаємось ми все одно за сонцем у бік весни! Світловий день від початку нового року збільшився майже на годину. Світло відвойовує у темряви хвилину-другу і вранці, і ввечері. Тож у нас має додаватися й гарного настрою!

Церква згадує сьогодні святого преподобного Феодосія Великого, пустельника, засновника спільножительного (тобто монастирського) чернецтва в Палестині. В народі цей день називали Феодосієм-вісником. У давнину це була ще пора лютих морозів, тому селяни вірили, що вся нечиста сила, вигнана під час святих днів з осель, вештається десь поблизу та начакловує морози-заметілі. Отже, відправляючись у дорогу, треба було бути особливо пильним. Відлига цього дня віщує довгу затяжну весну, а холоднеча – до пізнього та важкого посіву ярих зернових.

Іменинники сьогодні Феодосій, Михайло і Степан.

Сьогодні, о 23:41 за київським часом, майже на самій межі нового дня, настане молодик у Водолії. Настає рік білого металевого Пацюка. Однозначно, це точка перелому, початок чогось нового, доброго чи поганого, то вже кому як. Максимально сконцентруйтеся і спробуйте “перескочити” на новий, більш високий щабель. Матеріальний, інтелектуальний, соціальний — будь-який, а краще, на всі одразу. Миша це: активність, мобільність, легкість на підйом, неймовірна працелюбність, цікавість, акуратність, ощадливість. Але: піддавшись спокусі, вона може не втриматись і стромити голову (носа), куди не варто й поплатитися за це багато чим; заощадливість може межувати зі скупістю, а заради досягнення власних цілей пацючок на багато що може піти, і не завжди це “багато що” можна вважати красивим з етичної точки зору. Тож подібна поведінкова модель не кожному буде до снаги. Але спробувати варто.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1892 році – -27,1 а найтеплішим у 1899 – +8,4.