На Миколаївщині браконьєри зрізали дерева, де гніздилися орлани-білохвости

На Миколаївщині браконьєри зрізали дерева, де гніздилися рідкісні птахи – орлани-білохвости, які занесені до Червоної книги.

Про це повідомив у Facebook директор «Регіонального ландшафтного парку «Кінбурнська коса» Зіновій Петрович.

«Протягом десятиліття у Миколаївській області, між селами Калабатіно та Андрієво-Зоріно, в лісосмузі, поряд з балкою Кільченя, гніздилась пара орлана-білохвоста. Гнізда орлани використовують упродовжекількох років, кожен рік добудовуючи, тому вони мають діаметр більше 2 метрів і товщину біля 1 метра. Таке велике гніздо на вершині дерева видно з кілометра і далі, особливо після опадання листя. В останні кілька років тричі зрізались дерева з цими величезними гніздами, але орлани знову і знову відбудовували їх на сусідніх великих деревах та успішно виводили по 2-3 пташенят. А на днях зрізали останнє велике дерево, на якому знаходилося гніздо орлана-білохвоста», - написав Петрович.

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За його словами, через жадібність людей в двокілометровій лісосмузі не залишилось жодного великого дерева, де ці птахи могли б побудувати гніздо. Пара орланів-білохвостів змушена покинути гніздову територію та шукати нове придатне для свого існування місце.

Орлан-білохвост є рідкісним птахом, розмах його крил сягає до трьох метрів, він занесений в Червону книгу України, Світовий та Європейський Червоні списки.