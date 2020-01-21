21 січня: народний календар і астровісник

Сьогодні Пів-Івана; проганяємо свята, про січень без снігу, точку неповернення та хто відпустить гальма.

Наступний після Іоана Хрестителя день в народі називали Пів-Івана або Різдвяним днем. Чому така назва? Тому що Пів-Івана святкують того самого дня тижня, що і Різдво. Крім того, це святце відоме ще як «виряджання» чи «проганяння свят». Хоча з Предтечі вже наставали робочі будні, у цей день ще ніхто не працював, бо «Пів-Івана ложки полоще». Відзначали його переважно жінки. Цього дня годилося (якщо цього не зробили на Хрестителя) обов’язково внести до хати пряльні снасті, «щоб лихий не попутав пряжі» (в деяких регіонах це робили на Голодну кутю – 18 січня). Старші молодиці, прикрасивши яскравими стрічками і калиною гребені, ходили від хати до хати, сповіщаючи, що сьогодні ввечері будуть «свята проганяти», тобто збиратися на останні складчини. У деяких регіонах України, приміром на Переяславщині, свята «виряджали» всім селом. Всі мешканці збиралися в певній хаті на вечерю. За обрядовим столом виголошували різноманітні тости, побажання, примовляння.

У січні сніг січе з вітрами, а пияк трясе зубами; Січень без снігу — літо без хліба. Зимова діброва почорніла — наступить відлига з вітром.

З іменинами вітайте Омеляна, Георгія, Григорія, Василісу.

27-ий місячний день. Вчора Сонце увійшло в сектор Водолія. Третя декада січня проходитиме під гаслом: “Відпускайте гальма”. Енергія Водолія — колективізм. Самому навряд чи вдасться чогось досягти, тому діяти треба в колективі. Навіть найбільш затяті індивідуалісти муситимуть втягуватися в діяльність колективу. Колективна енергія матиме найбільшу силу і продуктивність. До кінця січня ми станемо учасниками, або свідками — хто як — вельми цікавих і неординарних подій, які будуть подіями одного ланцюжка, який, зрештою, призведе до руйнування чогось старого і звичного. Будь-який новий незапланований кульбіт натякатиме на майбутнє. Точка неповернення настане в квітні. Впродовж року очікується сила-силенна різноманітних змін. Сьогодні можливі непорозуміння в родині, а також між тими, кого пов’язують романтичні і фінансові зобов’язання — від дрібних до середніх.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1907 році – -28,1, а найтеплішим у 2007 – +9,5.