Золушка, Фея, Ангел і Граф: названі популярні й оригінальні імена дітей

У 2019 році в пологових будинках Києва свідоцтва про народження отримали 32 634 малюки. Найбільш популярними іменами в столиці були Соломія, Варвара, Олександр, Матвій, Марк.

Про це повідомляє пресслужба Центрального міжрегіонального управління Мін'юсту.

“У 2019 році в Києві 32 634 малюки отримали свої перші документи - свідоцтва про народження, у Київській області видали 14 361 документ, а в Черкаській — 7672. У столиці найчастіше для своїх новонароджених донечок батьки давали імена – Соломія, Марія, Варвара, Мілана, Аріна; для хлопчиків - Олександр, Дмитро, Матвій, Марк”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у Черкаській області серед імен для новонароджених малюків лідирують Вероніка, Єва, Вікторія, Анна, Діана, Богдан, Максим, Тимофій, Назар та Іван.

Що стосується Київської області, то у лідерах жіночі імена Ангеліна, Аліса, Валерія, Катерина, Мирослава, Соломія та Софія, чоловічі - Денис, Єгор, Захар, Макар, Назар, Олег та Роман.

В управлінні також назвали рідкісні імена, які батьки обирали для своїх малюків. Так, у Києві серед жіночих імен вирізняються Ореста, Фрота, Аннаель, Влана, Агата, Глафіра, Гєрда, Фіона, Фея, серед чоловічих – Фелікс, Савватій, Ангел, Дімітр, Ілай, Спартак.

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У Київській області серед рідкісних жіночих імен: Агунік, Хауля, Дьйомерсі, Лаян, Оріяна, серед чоловічих: Азарій, Алімпій, Аліхан, Вільдан, Довуд, Стратон, Робін, Умут. У Черкаській області зафіксовано рідкісні жіночі імена: Золушка, Ія, Лада, Марселіна, Севіль, Теона, чоловічі – Брайан, Граф, Ісай, Нелей.

В пресслужбі також нагадали, що у Центральному управлінні Мін’юсту, як і по всій Україні, діє послуга з видачі свідоцтва про народження дитини безпосередньо у пологовому будинку.