Померла найменша у світі людина

Хагендра Тапа Магар з Непалу, визнаний найменшою у світі людиною, помер у віці 27 років.

Про це повідомляється на сайті Книги рекордів Гіннеса.

"У Книзі рекордів Гіннеса засмучені новиною про смерть найменшої людини у світі Хагендри Тхапи Магара", - йдеться в повідомленні.

Магар помер на 28-му році життя. Останнім часом у нього були проблеми з серцем, також він хворів на астму і пневмонію.

Нагадаємо: Книга рекордів Гіннеса має дві категорії для людей невисокого зросту - мають здатність пересуватися самостійно та ні. Хагендра з ростом 67,08 см міг пересуватися самостійно.

Фото: Global Look Press