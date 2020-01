Вітні Г'юстон включать до Зали слави рок-н-ролу посмертно

Співачка Вітні Г'юстон, група Nine Inch Nails і репер the Notorious B. I. G. будуть введені в Зал слави рок-н-ролу в 2020 році. Уїтні Х'юстон і the Notorious B. I. G. будуть включені до Зали слави посмертно.

Про це повідомляється на сайті організації. Церемонія відбудеться 2 травня в Клівленді. ДО Зали слави також потраплять гурт Depeche Mode, група the Doobie Brothers і команда T. Rex. Читайте також: У США оголосили номінантів на "Оскар" У 2019 році серед героїв заходу була жінка, яку ввели в Зал слави вдруге. Це — Стіві Нікс.