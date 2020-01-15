Під Житомиром прокинулися ведмеді - гуляють і гріються на сонечку

У притулку «Біла скеля», що у селі Березівка під Житомиром, прокинулося троє ведмедів, які спали від листопада.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів Олександр Леонов, який завідує там господарством.

«Троє ведмедів із нашого притулку, які від листопада спали, сьогодні вперше прокинулися. Вони вийшли, гуляють і гріються на сонечку», - каже Леонов.

За його словами, ведмедям не спиться через аномально теплу погоду взимку. Відтак, їм потрібна зараз їжа. Ведмедів треба годувати овочами, фруктами, рибою, вареними яйцями, горіхами, медом.

Серед тих, хто прокинувся, 6-ти і 10-річні ведмеді, а також 4-річна ведмедиця.

Загалом у притулку наразі перебуває 4 ведмедів. З усіх не залягала у сплячку тільки ведмедиця Чада. Як пояснив Леонов, це може бути пов’язано з її віком, адже тварині 20 років.

За інформацією Житомирського обласного центру з гідрометеорології, станом на 13.00 температура повітря у Житомирі становила 5 градусів тепла.