16 січня: народний календар і астровісник

Що можна і чого не можна було робити на Святки, чи будуть повні комори в наступному році та що задумав Меркурій.

Тривають Святки – 12 святих днів після Різдва Христового і до Богоявлення. У давнину Святки називали періодом «від зорі і до води». Це була благодатна пора всенародного відпочинку і веселощів. Скасовувався піст по середах і п’ятницях, земні поклони під час молитов. Утім весілля під час Святок не справляли. «На Святки тільки вовки шлюбляться», — казали наші пращури. Так само гріхом вважалося в цей період і полювання на птахів і звірів. На того, хто порушить заборону на полювання – чекала важка смерть. За народною традицією, Святки ділилися на Святі вечори (від Святого вечора до Щедрого вечора (тобто до Василя) і Страшні вечори (від Василя і до Богоявлення). В Страшні вечори ворожити не рекомендувалося, оскільки о цій порі дуже активізувалася нечиста сила і вона могла скористатися людською довірою. Ховалися злі духи на Водохреща, тоді закінчувалися й Страшні вечори.

Щодо погоди, то українці зауважували: «Мокрі Святки – малий урожай, ясні Святки – повні комори».

Іменинники сьогодні Гордій, Опанас, Анастасія.

22-ий місячний день, Місяць у Терезах. Гарний результат сьогодні дає ділова співпраця. “Одна голова добре, а дві краще” — гасло нинішнього дня. Витрачати сьогодні теж легше, ніж економити. І це стосується не тільки грошей, але й емоцій, почуттів, ресурсів. Подібне виправдане лише у випадку підтримання чи поліпшення власного іміджу. О 20:32 Меркурій увійде в знак Водолія, тому сконцентруватися на чомусь важливому буде вкрай важко. Увага буде розсіяною, тому, як результат, можливі помилки в праці інтелектуального характеру, а також тій, яка вимагає високого рівня уваги. В цей період потрібно бути особливо уважним за кермом — не відволікатися на розмови і не перевищувати швидкість — дуже небезпечно.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1943 році – -24,3, а найтеплішим у 1989 – +7,1.