Джастін Бібер повідомив, що має хворобу Лайма

Канадський попспівак Джастін Бібер проходить лікування від хвороби Лайма.

Про це він повідомив в Instagram.

“У мене нещодавно діагностували хворобу Лайма, яка впливає на мою шкіру, роботу головного мозку, енергію та загальний стан здоров'я”, - написав Бібер.

Артист додав, що зараз проходить лікування, але незабаром у YouTube будуть завантажені ролики, в яких він розповість, як бореться з хворобою.

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Британська газета Independent зазначає, що від хвороби Лайма раніше також страждали американський актор Алек Болдвін, модель Белла Хадід та співачка Авріл Лавінь.

Як відомо, хворобу Лайма передають кліщі.