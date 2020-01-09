Джастін Бібер повідомив, що має хворобу Лайма
Укрінформ
Канадський попспівак Джастін Бібер проходить лікування від хвороби Лайма.
Про це він повідомив в Instagram.
“У мене нещодавно діагностували хворобу Лайма, яка впливає на мою шкіру, роботу головного мозку, енергію та загальний стан здоров'я”, - написав Бібер.
Артист додав, що зараз проходить лікування, але незабаром у YouTube будуть завантажені ролики, в яких він розповість, як бореться з хворобою.
Британська газета Independent зазначає, що від хвороби Лайма раніше також страждали американський актор Алек Болдвін, модель Белла Хадід та співачка Авріл Лавінь.
Як відомо, хворобу Лайма передають кліщі.