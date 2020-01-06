"Золотий глобус" визначив найкращого комедійного актора

Виконавець головної ролі у фільмі «Рокетмен» Тарон Еджертон отримав за свою гру «Золотий глобус».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Голлівудська асоціація іноземної преси віддала йому перемогу у номінації «Найкраща чоловіча роль у повноформатній комедії або мюзиклі», за яку також змагалися Деніел Крейґ (“Ножі наголо”), Леонардо ДіКапріо (“Одного разу у Голлівуді”), Едді Мерфі (“Моє ім'я - Долемайт”) та Роман Гріффін Дейвіс (“Кролик Джоджо”).

Для цієї стрічки, яка розповідає про Елтона Джона та претендує на перемогу у трьох категоріях, нагорода стала вже другою. Раніше композиція «I’m Gonna Love Me Again» виборола приз за найкращу пісню.

Як повідомляв Укрінформ, це вже 77-а церемонія вручення премії «Золотий глобус» Голлівудської асоціації іноземної преси. Нині вона традиційно проходить у готелі Beverly Hilton в Голлівуді. «Золотий глобус» вважається однією з найпрестижніших нагород (після «Оскара») та, крім сфери кінематографії, охоплює також телевізійні фільми й серіали.